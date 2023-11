NBA／溫班雅瑪連得4分+強森致勝抄截 馬刺驚奇逆轉太陽

馬刺 狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)和杜蘭特(Kevin Durant)兩位不同世代的「瘦長型」球星,10月31日首度正面交鋒,太陽幾乎一路領先,馬刺末節最後關頭靠著溫班亞瑪連得4分,加上隊友強森(Keldon Johnson)關鍵抄球和上籃,最終以115:114驚奇逆轉勝。

儘管布克(Devin Booker)和比爾(Bradley Beal)持續因傷缺陣,太陽開局仍打出8:0攻勢,首節最後10秒杜蘭特面對溫班亞瑪防守,持球切入至右側底角,在溫班亞瑪長臂干擾下,跳投命中。

太陽第二節持續擴大優勢,杜蘭特最後20秒接獲隊友發球,切入禁區隔扣溫班亞瑪,全場歡聲雷動。溫班亞瑪下一波攻勢馬上復仇,先晃開杜蘭特,再殺至禁區隔扣太陽中鋒尤班克斯(Drew Eubanks)得手,但馬刺半場打完仍以45:63落後。

第三節尾聲馬刺一度將分差縮小到9分,但太陽靠著渡邊雄太連2發三分彈止血,帶著13分領先進入末節。杜蘭特末節前段休息,溫班亞瑪領軍馬刺打出一波8:0攻勢,迫使杜蘭特再回到場上。

沒想到比賽仍陷入拉鋸戰,比賽最後關頭溫班亞瑪先跳投命中,隨後又上演補灌追進到1分,時間只剩6秒。沒想到太陽沒先喊暫停,直接發球給杜蘭特,馬刺前鋒強森硬是把球搶走,上籃得分,太陽最後一擊交給杜蘭特,後仰跳投未命中,以1分之差飲恨。

THE SPURS PULL OFF A MIRACLE!



Wemby finishes a putback dunk and then Johnson steals the ball and lays it in for the game ‼️



The Spurs finish the game on an 18-7 (33-19 in the 4Q) 😲 pic.twitter.com/E76VdZVBxX