NBA／近3戰轟20記三分彈 柯瑞征服鵜鶘球迷

當家球星柯瑞（中）手感發燙，全場狂轟42分，率領勇士下半場打爆鵜鶘。（路透）

勇士 30日背靠背作客鵜鶘，湯普森（Klay Thompson）和庫明加（Jonathan Kuminga）缺陣，但當家球星柯瑞 （Stephen Curry）手感發燙，全場狂轟42分，率領勇士下半場打爆鵜鶘，以130：102大勝。

老將保羅（Chris Paul）持續替補出陣，湯普森先發位置由穆迪（Moses Moody）取代。柯瑞首節就獨得16分，第2節只拿到2分，半場結束以59：57領先。

第三節鵜鶘陷入得分荒，柯瑞單節12分幫助勇士逐漸拉開差距，而在他退場之後，保羅指揮的替補陣容更打出13：4攻勢，三節打完取得20分領先。末節柯瑞持續在傷口上灑鹽，5分鐘內得到12分，比賽最後4分39秒勇士領先28分，兩邊換上替補球員，進入垃圾時間。

柯瑞全場僅打30分鐘，22投15中，三分球13投7中，超高效率攻下42分5籃板5助攻，成為本季首位兩度得分突破40的球員。穆迪、保羅及傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）都攻下13分。

超過兩年才在紐奧良上陣的柯瑞，開賽才4分02秒就攻下11分，包括25呎的外線破網，連鵜鶘播報員都說：「嘿，你們想看到他，紐奧良，小心你們的願望。」

柯瑞全場22投15中，包括13投7中的三分球，最遠射程達29呎，還有好幾球25呎的進球，讓球迷響起陣陣驚呼。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也大讚當家球星手感火燙，「看他表演不可思議，我的意思是，35歲的他看起來比過往都更好。」

成為全場焦點的柯瑞提到，當主場球迷能完全享受氛圍，享受這場籃球秀演出，自己也從中受益，「因為我很愛打球，也喜歡在這樣的環境。但這和任何訊息都無關，就是籃球而已。」

柯瑞開季手感火燙，目前4戰場均30.7分、三分球命中率4成47，近3場三分球更是37投20中，成球隊打出3連勝的頭號功臣。