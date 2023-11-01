NBA／安比德「空幹」慶祝動作模仿偶像 遭聯盟罰3.5萬元

安比德。(路透)

76人中鋒安比德（Joel Embiid）日前面對拓荒者隊繳出史詩級數據，不過他比賽中太興奮，多次做出猥褻慶祝動作，聯盟今天宣布開罰3萬5000美元。

安比德面對拓荒者狂砍35分15籃板7助攻，還有6阻攻與2抄截，幫助76人以126：98輕取拓荒者。他在比賽中模仿美國職業摔角（WWE）巨星Triple H，雙手向前交叉、將下半身往前頂的「空幹」慶祝動作，多達4次。NBA 執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）今天宣布，由於多次不雅動作，罰安比德3萬5000美元。

事實上，安比德上季就曾做出這動作引發爭議，他當時表示想致敬最愛的摔角選手Triple H。聯盟當時未做出懲處，這次終於忍無可忍祭出重罰。