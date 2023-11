NBA／安比德「空幹」慶祝動作模仿偶像 遭聯盟罰3.5萬元

76人中鋒安比德(Joel Embiid)日前面對拓荒者隊繳出史詩級數據,不過他比賽中太興奮,多次做出猥褻慶祝動作,聯盟今天宣布開罰3萬5000美元。

安比德面對拓荒者狂砍35分15籃板7助攻,還有6阻攻與2抄截,幫助76人以126:98輕取拓荒者。他在比賽中模仿美國職業摔角(WWE)巨星Triple H,雙手向前交叉、將下半身往前頂的「空幹」慶祝動作,多達4次。NBA 執行副總裁杜馬斯(Joe Dumars)今天宣布,由於多次不雅動作,罰安比德3萬5000美元。

事實上,安比德上季就曾做出這動作引發爭議,他當時表示想致敬最愛的摔角選手Triple H。聯盟當時未做出懲處,這次終於忍無可忍祭出重罰。

Joel Embiid breaks out the DX “Suck It” celebration once again this season



Kelly Oubre Jr seems quite caught off guard by it 😂

pic.twitter.com/4QVFWJb0Zd