NBA／下一場將迎戰杜蘭特 溫班亞瑪讚：沒人能守住他

溫班亞瑪的進攻天賦時常被拿來和杜蘭特做比較。 (路透)

馬刺 隊下一場比賽將作客鳳凰城，開啟對太陽隊的二連戰，法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也將首度迎戰模板杜蘭特（Kevin Durant），兩隊交鋒前，溫班亞瑪毫不掩飾對於杜蘭特頂尖得分能力的欣賞，直呼他的進攻很「無解」。

溫班亞瑪生涯前三戰場均拿下15.7分、7.3籃板，抄截跟阻攻皆為1.7次，防守覆蓋面積驚人，他擁有長人中罕見的柔順投籃機制和頂尖協調性，加上歷史罕見的體能天賦，被外界譽為模板是「高了5吋的杜蘭特」，

溫班亞瑪在受訪中，談到這位常與自己名字連結的大前輩，他說：「我很喜歡杜蘭特的一點是，這麼多年來，從來沒人找到能真正持續守住他的方式，這或許是他成為我最喜愛球員之一的理由，跟他在場上對位對NBA 將會很特別。」

杜蘭特顯然也很重視與這名年輕新星的對決，讚賞他的天賦是上帝給的禮物，「他充滿才華，是老天給予的天賦，未來每一場比賽他只會變得更好、打得更舒適，我從電視上看見他對籃球的熱情，飛奔全場、每一球都嘗試送給對方麻辣鍋，保持侵略性，我替他的隊友感到興奮。」

杜蘭特說：「我曾見過他一次，不過認識得並不深入，但他看起來正邁向偉大，很期待與他在場上的交手。」