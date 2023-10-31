我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

NBA／震撼彈 ESPN記者曝哈登被交易到快艇組豪華陣線

聯合新聞網／ 即時報導
哈登被交易到快艇。（Getty Images）
哈登被交易到快艇。（Getty Images）

據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，「大鬍子」哈登（James Harden）被交易到快艇，目前交易包裹尚未出爐。

哈登上賽季場均21分10.7助攻6.3籃板，休賽季與76人續約談判破裂，向管理層提交易申請，但談判始終沒完成，還傳出快艇退出交易案討論，不料今天竟傳出被送到快艇，有望和雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）組成三巨頭。

沃納羅斯基發文後30分鐘尚未更新交易包裹，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也未跟進報導。快艇記者艾斯納夏里（Farbod Esnaashari）無奈表示，「我試圖弄清楚快艇用誰換來哈登，但現在是美國東岸凌晨2點。」另一位快艇記者阿扎利（Tomer Azarly）則寫道，「好，看起來今晚不能睡了」

快艇

上一則

巴黎名人賽／又遭大逆轉淘汰 墨瑞：失去享受的感覺

延伸閱讀

NBA／安比德繳史詩數據輾壓拓荒者 哈登本季首度出現不尷尬

NBA／安比德繳史詩數據輾壓拓荒者 哈登本季首度出現不尷尬
NBA／交易快艇破局 哈登回歸76人 擬主場開幕戰亮相

NBA／交易快艇破局 哈登回歸76人 擬主場開幕戰亮相
NBA／傳76人不讓哈登打開幕戰 聯盟調查是否違規

NBA／傳76人不讓哈登打開幕戰 聯盟調查是否違規
哈登離隊倒數計時？76人特價出清球衣 做好開季沒他的準備

哈登離隊倒數計時？76人特價出清球衣 做好開季沒他的準備

熱門新聞

湖人戴維斯（左）及詹姆斯（右）聯手嚴防金塊約柯奇。（美聯社）

NBA開幕戰／湖人5人得分上雙 不敵約柯奇大三元

2023-10-24 22:18
布克(右)攻下32分8助攻，率太陽末節逆轉。(Getty Images)

NBA開幕戰／勇士第3節狂攻柯瑞卻犯規 太陽收下本季首勝

2023-10-25 01:14
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32
詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

2023-10-27 07:23
柯瑞(左)衷心希望未來格林(右)和波爾(中)能再度見面化解疙瘩。(路透)

NBA／盼格林、波爾能見面 柯瑞：是成年人能解決的問題

2023-10-25 19:21

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒