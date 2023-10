NBA／震撼彈 ESPN記者曝哈登被交易到快艇組豪華陣線

據ESPN知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)報導,「大鬍子」哈登(James Harden)被交易到快艇 ,目前交易包裹尚未出爐。

哈登上賽季場均21分10.7助攻6.3籃板,休賽季與76人續約談判破裂,向管理層提交易申請,但談判始終沒完成,還傳出快艇退出交易案討論,不料今天竟傳出被送到快艇,有望和雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)組成三巨頭。

沃納羅斯基發文後30分鐘尚未更新交易包裹,《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)也未跟進報導。快艇記者艾斯納夏里(Farbod Esnaashari)無奈表示,「我試圖弄清楚快艇用誰換來哈登,但現在是美國東岸凌晨2點。」另一位快艇記者阿扎利(Tomer Azarly)則寫道,「好,看起來今晚不能睡了」

BREAKING: The Philadelphia 76ers have agreed on a trade to send guard James Harden to the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/wAyuJKMfAw