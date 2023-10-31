NBA／震撼彈 ESPN記者曝哈登被交易到快艇組豪華陣線

哈登被交易到快艇。（Getty Images）

據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，「大鬍子」哈登（James Harden）被交易到快艇 ，目前交易包裹尚未出爐。

哈登上賽季場均21分10.7助攻6.3籃板，休賽季與76人續約談判破裂，向管理層提交易申請，但談判始終沒完成，還傳出快艇退出交易案討論，不料今天竟傳出被送到快艇，有望和雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）組成三巨頭。

沃納羅斯基發文後30分鐘尚未更新交易包裹，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也未跟進報導。快艇記者艾斯納夏里（Farbod Esnaashari）無奈表示，「我試圖弄清楚快艇用誰換來哈登，但現在是美國東岸凌晨2點。」另一位快艇記者阿扎利（Tomer Azarly）則寫道，「好，看起來今晚不能睡了」