NBA／魔術強森身價破10億 運動員第4人

魔術強森資產超過10億美元，擁有洛城3支職業球隊的股份。（美聯社）

「富比世」（Forbes）估計NBA 湖人隊退役傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）的財富約為12億美元，這使他成為史上第四位晉升10億美元富豪榜的運動員。

在魔術強森之前，僅有NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）、NBA現役球星詹姆斯（LeBron James）、高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）三人是身家跨越10億美元門檻的富豪運動員。

BBC報導，魔術強森投資 許多公司，包括各個職業球隊的所有權股份。但富比世表示，他的大部分財富投資於一家人壽保險公司。

64歲的魔術強森在1996年退休前，擁有NBA歷史上最傳奇的職業生涯之一，但他的大部分收入卻來自運動以外的投資。根據報導，魔術強生在NBA職業生涯中約賺進4000萬美元。

魔術強生擁有3支洛杉磯球隊的所有權股份，其中包括MLB洛杉磯道奇隊。除了運動之外，他還投資星巴克（Starbucks）、漢堡王（Burger King）、健身中心24 Hour Fitness和人壽保險公司EquiTrust。

魔術強生表示，如果他在1970年代進入NBA時沒有拒絕Nike的股票 ，可能可以更快躋身十位數俱樂部。他後來與Converse簽約，每年提供他10萬美元。

魔術強生今年稍早在Podcast節目「All The Smoke」上表示：「我不是來自富裕家庭，這有時候會對我們造成傷害。當你不是來自富裕家庭時，你什麼都不懂。當時我甚至連股票是什麼都不知道。」