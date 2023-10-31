NBA／公鹿第2場只拿6分 里拉德創不名譽紀錄

里拉德全場12投2中只得6分，還發生6次失誤。（美聯社）

里拉德（Damian Lillard）首戰狂砍39分，29日主場迎戰老鷹隊卻踢到鐵板，全場12投2中，只得到6分5助攻，還發生6次失誤，公鹿終場以110：127吞下慘敗。

ESPN報導，里拉德轉隊後第2戰比首戰少33分，刷新聯盟紀錄，他也中斷連79場得分雙位數（個人生涯第2長）。里拉德賽後解釋，「這是過程的一部分，這只是我們的第2場比賽，我認為隨著持續發展，我們會弄清楚並做得更好。」

「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場得到26分11籃板，他也為里拉德緩頰，「我知道他有多好，我們需要他繼續投籃、保持偉大，我們沒有贏球，但他是我們的隊友。這只是第2場比賽，說什麼都還太早，我們正弄清楚哪些方法有效，我們擅長和不擅長什麼。」

公鹿下一場要背靠背出戰熱火，休賽季熱火一直是里拉德下家最大熱門，對此里拉德表示不會有特別的感覺或動力，「我從來沒在他們球隊打過，我申請交易時提過那是合適目的地，但我被交易到公鹿。我明天不會說『這是我該效力的球隊』，我認識巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo），他們很酷，但我效力公鹿。」