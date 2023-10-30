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NBA／讚雷霆新星霍姆葛倫天賦佳 約柯奇：他還要吃胖點

記者蔡佳霖／綜合報導
面對約柯奇(右)的碾壓，體型單薄的霍姆葛倫(左)難以招架。(美聯社)
面對約柯奇(右)的碾壓，體型單薄的霍姆葛倫(左)難以招架。(美聯社)

雖然雷霆是一支陣容年輕又滿滿天賦的球隊，如旭日東昇冉冉崛起，但在衛冕軍金塊面前，他們顯然還是有很多學費要繳。

超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天僅上場3節比賽就打卡下班，以16投12中的驚人效率，下28分14籃板5助攻，帶領金塊前三節拉開22分差距，終場以128比95痛宰雷霆。金塊取得開季3連勝，同時也讓雷霆吞下第一敗。

金塊整場比賽投籃命中率高達60.2%，一共傳出34次助攻，籃板球更是碾壓對手。波特（Michael Porter Jr.）拿下20分9籃板，穆雷（Jamal Murray）19分8助攻；被寄予厚望的二年級生華森（Peyton Watson）得到生涯新高17分，布勞恩（Christian Braun）13分7籃板7助攻。

賽後約柯奇談到今年才正式開啟NBA生涯的雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren），「他真的很有天份。這只是他的第一年，他還在學習一切。不過老實說，我認為他需要吃胖一點。他的天賦確實獨一無二。」

霍姆葛倫此役12投7中獲得19分4籃板，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狀態低迷，16投僅2中，只有7分7助攻4籃板進帳。

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