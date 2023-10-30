NBA／湖人巨星光環不再 蒙克延長賽大爆發率國王奪勝

蒙克（左）延長賽表現搶眼力壓湖人。（路透）

作客國王主場身陷苦戰的湖人 ，在第四節最後時刻克服落後7分的劣勢，更在剩下12.9秒靠著詹姆斯（LeBron James）的坦克切入一舉將比賽逼進延長。

然而延長賽中，湖人巨星光環不再，反而是蒙克（Malik Monk）挺身而出接管戰局，個人獨拿11分外加助攻赫爾特（Kevin Huerter）命中關鍵三分球，幫助國王擺脫對手糾纏，以132比127驚險勝出。

蒙克正規四節時間內的手感並不理想，13投僅4中，但延長賽在福克斯（De'Aaron Fox）因傷退場下，加上沙波尼斯已經6犯畢業，他展現超級第六人的氣勢，帶領球隊走出困境。蒙克此戰拿下22分3籃板3助攻，福克斯則是飆進37分8助攻4籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分15籃板4助攻。

被詹姆斯突破追平比分的穆雷（Keegan Murray），原本有機會在第四節最後一擊終結比賽，可惜三分空檔並未命中，他得到17分8籃板5助攻2抄截。赫爾特12分7籃板4助攻。

國王首節展現驚人火力，以將近6成命中率轟進41分，一開賽就先聲奪人佔據優勢。落後15分之多的湖人只能苦苦追趕，第三節靠著戴維斯（Anthony Davis）和普林斯（Taurean Prince）合砍20分，將比分追到4分落後，進入第四節，詹姆斯、羅素（D'Angelo Russell）、八村壘（Rui Hachimura）接連得分，更是帶動球隊一度超前4分；不過福克斯在這一節拿下13分，穆雷也補上10分，雙方廝殺到最後仍未分出勝負。

湖人在延長賽之初猶能咬住比分，但蒙克和赫爾特接連命中重要三分球，又把比分差距擴大；詹姆斯的切入追到3分差，蒙克隨後兩罰命中，在時間所剩不多情況下，詹姆斯底線發球失誤，也宣告比賽結束。

詹姆斯奮戰39分鐘，19投11中得到27分15籃板8助攻，但也發生多達8次失誤；戴維斯拿下30分16籃板3阻攻2抄截2助攻，普林斯20分，羅素則是進帳17分9助攻。