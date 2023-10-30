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NBA／安比德繳史詩數據輾壓拓荒者 哈登本季首度出現不尷尬

聯合新聞網／ 即時報導
安比德成為史上首位單場至少攻下35分15籃板7助攻及6阻攻數據的球員。（路透）
安比德成為史上首位單場至少攻下35分15籃板7助攻及6阻攻數據的球員。（路透）

76人今天迎來主場開幕戰，安比德（Joel Embiid）全場攻下35分15籃板7助攻及6阻攻，成為聯盟歷史首位達成此數據的球員，76人末節還剩4分鐘就換上替補球員，終場以126：98輕取拓荒者。

休賽季和球隊高層關係破裂的哈登（James Harden），今天總算出現在球場，雖然沒有上場比賽，但他和隊友塔克（PJ Tucker）有說有笑，關係看似不錯。安比德受訪時透露哈登在板凳席上，不會讓他感到尷尬，對於兩人缺乏互動，安比德解釋，「當我打球時，總是專注在比賽。」

據外媒《StatMuse》統計，安比德是2001年韋伯（Chris Webber）後，首位半場至少拿到20分2抄截5阻攻的球員，全場攻下35分15籃板7助攻及6阻攻，更是歷史第一人。事實上，安比德先前對陣暴龍隊時受傷，導致這場比賽成疑，他表示，「我喜歡在主場球迷面前打球，特別是費城，我不認為我會錯過本季費城的首場比賽。」

除了安比德外，76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）得到26分10籃板4助攻，哈里斯（Tobias Harris）也有24分5籃板2阻攻。拓荒者方面，夏普（Shaedon Sharpe）攻下20分全隊最高，艾頓（Deandre Ayton）拿下7分9籃板，探花韓德森（Scoot Henderson）只有4分3助攻。

費城 夏普

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