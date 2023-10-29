NBA／隨手拋出致勝擦板球 唐西奇也覺得神奇

唐西奇神奇擦板三分球助獨行俠開季2連勝。（Getty Images）

面對前隊友芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的嚴密看防，唐西奇（Luka Doncic）在剩下26.3秒雙方平手之際，隨手一拋扔進了不可思議的擦板三分球，幫助獨行俠最後以125比120氣走籃網。

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唐西奇全場25投16中包括三分球14投9中、10罰8中，個人狂飆49分10籃板7助攻，特別是在第四節最後關頭他命中4記三分球，包含這顆宛如天外飛仙的進球，個人獨拿14分，隻手帶領球隊贏得勝利。

根據統計，這是唐西奇生涯第15次至少拿到40分10籃板5助攻，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），寫下聯盟25歲以下球員累積該數據第2多的紀錄，僅落後「大O」羅伯森（Oscar Robertson）1次。唐西奇目前是24歲又242天，本季有機會突破這項紀錄。

賽後談到這顆關鍵的神奇三分球，唐西奇坦言自己根本不知道是怎麼投進的。「我看到進攻時間只剩下2、3秒了，只好投出去。最好能碰到籃筐，這樣我們就有機會搶籃板，我不知道怎麼命中的。」

被問到是否故意要利用擦板來進球，唐西奇斬釘截鐵地說：「是的」，而當媒體提及芬尼史密斯說沒有聽到唐西奇喊要擦板，唐西奇笑著說：「因為我是講斯洛維尼亞話，所以他聽不懂。」

芬尼史密斯說：「我已經看過100萬次了吧，唐西奇確實會去練這樣的球我覺得我們不該讓他接到球，這可能是最好的選擇。他都看不到籃框，結果還是投進了。」

對於唐西奇的神奇進球，主帥基德（Jason Kidd）也表示：「這是Luka的特別節目，他熱愛這種時刻，他找到了解決問題的方式。他在訓練時會練習很多類似這樣的投籃，有時候會被鏡頭捕捉到，有時候你只能親眼目睹，今天這一球就是那樣的投籃其中之一。」