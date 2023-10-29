NBA／巴特勒開季第3戰選擇輪休 球迷吐槽：這麼快？

坐在板凳席的巴特勒回應球迷。（Getty Images）

過去幾年一直都擅於例行賽適度養生然後季後賽 化身鬼神降臨的熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler），在開季第3場對灰狼的比賽就決定輪休。儘管這符合本季聯盟新頒布的規範，但不免也引來球迷的質疑。

自2017-18年賽季以來，巴特勒在例行賽中的出賽場數從未超過65場。而他整個職業生涯僅有第2年全勤了82場，其餘都低於76場出賽。

社群媒體 《Legion Hoops》就發文吐槽：「這不過僅僅是新賽季的第3場比賽，巴特勒就選擇輪休了，這也太有趣了吧。」

也有球迷留言表示：「才打3場而已耶，太荒謬了吧。」、「已經厭倦了球隊說要輪休的胡言亂語」、「打3場就輪休？真是大笑話，真的很難看。」、「居然休兵？他昨天對塞爾蒂克的比賽還沒休息夠嗎？」 。

當然也有球迷持比較正面的看法。「希望他不會因輪休遭到聯盟處罰。但無論如何，我們最終目標就是讓他在季後賽能夠保持健康。」

根據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）的報導，熱火已經針對巴特勒輪休「背靠背」第2場比賽的計畫與聯盟進行過溝通，確保他們可以符合聯盟的新政策。而巴特勒之所以輪休這場對灰狼比賽的一個關鍵因素在於，他在前一天已經打過對綠衫軍的全美直播賽事。

新版輪休制度明確顯示，未來除了嚴格規範每場比賽僅能有1名明星球員輪休，且必須隨隊，在全國轉播與季中錦標賽的比賽中，所有健康的明星球員都必須出賽。

在少了巴特勒的情況下，加上勒夫（Kevin Love）也因傷缺陣，馬丁（Caleb Martin）和理查森（Josh Richardson）也都還無法出賽，熱火最終在客場以90比106敗給灰狼，吞下2連敗。

有趣的是，在比賽最後時刻雙方勝負已定時，現場有球迷高喊「Jimmy去哪裡了？」結果待在熱火板凳席的巴特勒還特別以飛吻回敬。