NBA／唐西奇、諾威茨基現場觀看世界大賽 結果遊騎兵慘敗

力拚創隊62年來首座冠軍的德州遊騎兵,在MLB世界大賽 首場比賽上演奇蹟戲碼,9局下靠著席格(Corey Seager)先炸裂追平兩分砲,將球隊從輸球邊緣救了回來,延長11局下再由賈西亞(Adolis Garcia)敲出再見陽春砲,先聲奪人。

當時身處同城的達拉斯獨行俠球星唐西奇(Luka Doncic)和名人堂傳奇巨星諾維茨基(Dirk Nowitzki)都分別發文慶賀。

Luka Dončić and Dirk Nowitzki ran it back for Game 2 #WorldSeries pic.twitter.com/uoXOih6Jlm