NBA／本季首破50分球員 拉文51分做白工 公牛不敵活塞

拉文(右)狂飆51分。(美聯社)

開季前兩戰30投僅7中的拉文（Zach LaVine），在28日「背靠背」作客底特律的比賽中火力大爆發，全場32投19中包括7記三分球在內，狂砍生涯新高51分，成為本季首位突破50分的球員。不過公牛最終仍是以102比118敗給活塞。

根據統計，拉文成為喬丹 （Michael Jordan）以來首位單場破50分卻沒有傳出助攻的公牛球員。喬丹在1996年11月6日面對熱火時拿下50分，沒有送出助攻，該場比賽公牛在客場是以6分之差勝出。這是拉文生涯第2次單場破50分，先前在2021年4月9日對老鷹一戰中他攻下50分，不過那場比賽公牛也是吞敗。

公牛前一天才在主場與暴龍一路廝殺到延長賽，靠著卡盧索（Alex Caruso）的致勝三分球艱辛贏得比賽。第四節瘋狂追分的德羅展（DeMar DeRozan），此役13投7中得到20分4助攻2阻攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）12分4籃板，公牛全隊也僅有三劍客得分超過兩位數。

活塞上半場憑藉超過6成的命中率和均衡攻勢取得13分領先，第三節拉文獨拿20分，幫助公牛將差距縮小到個位數；不過杜倫（Jalen Duren）和康寧漢（Cade Cunningham）在第四節合拿17分，帶動活塞一口氣拉開到19分差，公牛無力反擊。

康寧漢拿下25分10助攻，杜倫23分15籃板5助攻2阻攻，史都華（Isaiah Stewart）14分9籃板；替補的巴克斯（Alec Burks）則有18分進帳。