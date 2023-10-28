NBA／柯瑞7記外線砍41分 勇士招牌第三節力挫國王客場開胡

柯瑞又在沙加緬度展現得分爆發力。（路透）

上季季後賽首輪第7戰在沙加緬度主場狂砍50分帶領勇士 淘汰地主的柯瑞 （Stephen Curry），新賽季第2戰馬上就故地重遊，再次率隊前來踢館。

在這熟悉的敵人陣營，柯瑞全場如入無人之境，19投14中包括三分球10投7中狂飆41分，外加4籃板4助攻2抄截，其中第三節獨拿16分，帶動勇士一口氣拉開15分差，奠定贏球基礎。最終，勇士以122：114力壓國王，取得開季首勝。

Steph Curry TOOK OVER (41 PTS, 7 3PM) as the Warriors win a close one in Sacramento! 😤 pic.twitter.com/RqHsZpkUfm — NBA (@NBA) October 28, 2023

對勇士來說這一勝格外不容易，因為上季客場戰績低迷的他們，開季之初就苦吞客場8連敗。今年在迎來保羅（Chris Paul）之後，雖然主場首戰不敵湖人，隨即就在客場勝場開胡。

勇士上半場打完僅領先國王3分，柯瑞第三節7投6中拿下16分，還演出生涯第51次四分打，搭配湯普森（Klay Thompson）的10分，勇士在第三節攻下39分，一度拉開18分差。

國王沒有就此投降，靠著福克斯（De'Aaron Fox）末節吹響反攻號角，一人獨拿22分，幫助球隊在剩下1分15秒時追到僅有5分差；不過柯瑞隨後一記大號三分球還是澆熄了國王的反撲氣勢和主場球迷的逆轉希望。

湯普森找回進攻感覺，12投7中得到18分4助攻3籃板，保羅10分12助3抄截；維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）也都有兩位數得分進帳，魯尼（Kevon Looney）8分12籃板6助攻3抄截。

福克斯也拿到39分4籃板4助攻2抄截，沙波尼斯（Domantas Sabonis）19分18籃板7助攻3抄截，穆雷（Keegan Murray）16分7籃板。