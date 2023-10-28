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NBA／「交手機會不多了」 詹姆斯、杜蘭特賽後相擁

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特和詹姆斯睽違5年對決，兩人耗盡全力，賽後相擁。（路透）
杜蘭特和詹姆斯睽違5年對決，兩人耗盡全力，賽後相擁。（路透）

杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯（LeBron James）睽違5年例行賽同場較勁，儘管太陽球星布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）缺席，由杜蘭特領軍的太陽前3節仍領先12分。不過杜蘭特末節氣力放盡，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）單節13分和詹姆斯接管比賽連得4分，最終以100：95帶走勝利，賽後詹姆斯和杜蘭特相擁，畫面感人。

來源:X平台

湖人開局就打出7：0攻勢，不過太陽很快穩住陣腳，並限制湖人進攻，首節打完反倒以30：18領先。第二節湖人趁杜蘭特（Kevin Durant）不在場上，打出20：5攻勢取得3分領先，杜蘭特上場後太陽又要回優勢，半場打完以52：48領先。

第三節杜蘭特打滿12分鐘，飆進15分，幫助太陽帶著12分領先進入末節。湖人第四節再度複製第二節情況，杜蘭特不在場上時打出8：0攻勢。此時杜蘭特坐不住，提前回到場上，立刻用三分球穩定軍心。

不過杜蘭特體力下滑頻頻打鐵，隊友也無法挺身而出，湖人成功反超比分。杜蘭特最後2分鐘連得4分扳平比分，但詹姆斯（LeBron James）也立刻回敬4分，幫助湖人鎖定勝局。

詹姆斯受訪時談到與杜蘭特睽違5年的對決，「我們經歷很多場戰鬥，我們剩下的交手機會沒那麼多了，當你和這麼偉大的球員對抗時，你不會當作是理所當然，他是這項運動最偉大的球員之一，每次和他同場都是一種享受，很有趣。」

杜蘭特17年前高中畢業後，就和詹姆斯成為朋友，兩人曾是同時期聯盟最頂尖球星。不過2018年聖誕大戰後就沒在例行賽對決過，杜蘭特賽後談到詹姆斯時說，「當年我進入聯盟後，就希望打出他那種高水準。如果能完成一部分他做到的事，就能說明自己的表現很好。他是所有球員的典範，為每位球員樹立好榜樣。」

湖人 NBA

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