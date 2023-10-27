NBA／里拉德39分破隊史初登場紀錄 字母哥：必須把球給他

里拉德公鹿初登場狂飆39分。（Getty Images）

「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）25日受訪時稱公鹿是里拉德（Damian Lillard）的球隊，26日公鹿在主場迎戰76人隊，里拉德用行動證明這個說法，狂飆39分打破隊史初登場得分紀錄。

公鹿末節曾被76人超前，但里拉德一如往常關鍵時刻不手軟，包辦球隊最後11分，包含在防守球員面前大號三分球命中。他受訪時說，「我和隊友進行足夠的溝通，特別是和安戴托昆波，所以我知道他們對我的期望，要我成為掌控局面和做決策的人。」

里拉德坦承這場比賽像客場，因為他仍在適應新環境。他發現與在拓荒者打球感覺不同，公鹿有老將米道頓（Khris Middleton）和B.洛培茲（Brook Lopez）負責指揮站位，還可把球傳給安戴托昆波搞定一切，「這讓我比賽更有力量，而不是疲憊不堪」。

安戴托昆波也談到里拉德的表現，「他手感火燙，必須把球交給他，使用有效的進攻手段。他是一個能把事情做好、領導團隊、投籃的人，把隊友安排在正確位置，整場比賽都創造侵略性，他今天真的讓人難以置信。」

公鹿教頭格里芬（Adrian Griffin）則說，「里拉德就是里拉德。當我們得到他時，就知道自己獲得什麼。里拉德打出一場聰明的比賽，知道何時接管比賽，你可以看到他和安戴托昆波相輔相成。」