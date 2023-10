NBA／溫班亞瑪犯規麻煩僅15分 唐西奇33分大三元獨行俠險勝

眾所矚目的馬刺 隊狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)25日迎來NBA 生涯首場例行賽,在主場迎戰獨行俠隊。儘管馬刺首節狂轟43分,但比賽仍陷入膠著,溫班亞瑪因陷入犯規麻煩,上場時間不多,全場拿到15分5籃板,獨行俠則靠雙星唐西奇(Luka Doncic)和厄文 (Kyrie Irving)末節合砍20分,以126:119帶走勝利。

溫班亞瑪首節8分24秒飆進三分球,這是他生涯首度進球,引發球迷歡呼,1分51秒溫班雅瑪再度投進三分球,馬刺首節打完以43:36領先。

第二節中段獨行俠靠G.威廉斯(Grant Williams)三分球扳平比分,兩隊膠著3分鐘後,馬刺突然打出12:0攻勢,上半場打完以68:64領先。

