NBA／溫班亞瑪犯規麻煩僅15分 唐西奇33分大三元獨行俠險勝

馬刺隊狀元溫班亞瑪首戰攻下15分。（美聯社）

眾所矚目的馬刺 隊狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）25日迎來NBA 生涯首場例行賽，在主場迎戰獨行俠隊。儘管馬刺首節狂轟43分，但比賽仍陷入膠著，溫班亞瑪因陷入犯規麻煩，上場時間不多，全場拿到15分5籃板，獨行俠則靠雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文 （Kyrie Irving）末節合砍20分，以126：119帶走勝利。

溫班亞瑪首節8分24秒飆進三分球，這是他生涯首度進球，引發球迷歡呼，1分51秒溫班雅瑪再度投進三分球，馬刺首節打完以43：36領先。

第二節中段獨行俠靠G.威廉斯（Grant Williams）三分球扳平比分，兩隊膠著3分鐘後，馬刺突然打出12：0攻勢，上半場打完以68：64領先。

Victor Wembanyama's first NBA bucket



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第三節獨行俠菜鳥中鋒萊夫利（Dereck Lively II）攻進10分，獨行俠也靠一波7：0攻勢逆轉戰局，三節打完反倒以96：91領先。溫班亞瑪二、三節靜悄悄一分未得，還迅速累積4次犯規，讓他只能在板凳席觀戰。

末節開打26秒溫班亞瑪又領到第5犯，他7分12秒回到場上開始發揮影響力，接獲隊友傳球完成空中接力，單節進帳9分。不過獨行俠雙星唐西奇和厄文關鍵時刻接管比賽，唐西奇最後30秒後撤步三分命中，取得7分領先，獨行俠以11：2攻勢結束比賽。

唐西奇繳出33分14籃板10助攻的大三元表現，厄文拿到22分6助攻，G.威廉斯和小哈德威都攻下17分，菜鳥中鋒萊夫利16分10籃板。馬刺全場7人得分上雙，瓦賽爾攻下23分全隊最高，溫班亞瑪9投6中，其中三分球5投3中，拿到15分5籃板2助攻2抄截1阻攻，但發生5次失誤。