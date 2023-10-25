我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

NBA／出嘴參與里拉德交易案？字母哥喊冤：全都假消息

體育新聞組／綜合報導
字母哥（右）表示沒有介入里拉德（左）交易案討論。（路透）
字母哥（右）表示沒有介入里拉德（左）交易案討論。（路透）

明星後衛里拉德（ Damian Lillard）在一筆三方交易案中被送至公鹿隊，和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手組成可怕的雙人組，身為一哥的安戴托昆波日前也被問及，是否有促成交易案的進行？而他本人則急忙否認，表示自己並沒有參與交易討論。

NBA暑假剛開始時，安戴托昆波曾因為「若有更好奪冠機會願意離隊」的言論引起熱議，也曾表示自己要到明年才和球隊談續約，種種舉動都被質疑是給管理層施壓，要求球隊升級陣容，但在交易來里拉德後，他搶在開季前一天完成完成3年1.86億美金續約，時機點相對敏感。

在受訪時，安戴托昆波則強調自己的言論和里拉德交易沒有關係，「交易案與我無關，這些說法都是錯的，我當初說那些話沒有什麼意圖，我每年都會說相同的話，我從22歲開始每年都能找到5篇類似文章，你知道嗎？」。

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）也附和安戴托昆波的說法，提到後者的言論在交易案中的影響微乎其微，「我認為，如果說完全沒考慮到這點會太輕蔑，也可能不太真誠，因為我們關心球員所說的一切，我試圖評估並了解它，但它所扮演的角色只是比『一點也不』高上一點點......因為這言論並不新鮮」。

公鹿新賽季首戰將對上76人，屆時安戴托昆波和里拉德雙人組也將首度在例行賽亮相。

字母 NBA

上一則

NBA／金塊球迷嘲諷湖人 開幕戰贏球狂喊「誰是你爸爸」

下一則

NBA／盼格林、波爾能見面 柯瑞：是成年人能解決的問題

延伸閱讀

NBA／衛冕FMVP約柯奇大三元寫紀錄 金塊開幕戰宰湖人

NBA／衛冕FMVP約柯奇大三元寫紀錄 金塊開幕戰宰湖人
NBA／開幕戰怎守字母哥+里拉德？76人主帥：避免防守錯位

NBA／開幕戰怎守字母哥+里拉德？76人主帥：避免防守錯位
電玩品牌出手 NBA已故球星Kobe洛杉磯壁畫獲保留

電玩品牌出手 NBA已故球星Kobe洛杉磯壁畫獲保留
NBA開幕戰／湖人5人得分上雙 不敵約柯奇大三元

NBA開幕戰／湖人5人得分上雙 不敵約柯奇大三元

熱門新聞

湖人戴維斯（左）及詹姆斯（右）聯手嚴防金塊約柯奇。（美聯社）

NBA開幕戰／湖人5人得分上雙 不敵約柯奇大三元

2023-10-24 22:18
溫班亞瑪(左)與柯瑞身高差滿多。(路透)

NBA／柯瑞矮溫班亞瑪一截 上演「最萌身高差」跳球

2023-10-20 23:49
布克(右)攻下32分8助攻，率太陽末節逆轉。(Getty Images)

NBA開幕戰／勇士第3節狂攻柯瑞卻犯規 太陽收下本季首勝

2023-10-25 01:14
柯爾(左)認為波波維奇(右)新賽季看起來變年輕了。(美聯社)

NBA／選到溫班亞瑪變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

2023-10-22 03:00
詹姆斯已經征戰21個賽季。(Getty Images)

NBA／讚嘆詹姆斯連年征戰無限體能 尼克悍將：怎麼做到的？

2023-10-22 08:27
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人