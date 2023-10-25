NBA／出嘴參與里拉德交易案？字母哥喊冤：全都假消息

字母哥（右）表示沒有介入里拉德（左）交易案討論。（路透）

明星後衛里拉德（ Damian Lillard）在一筆三方交易案中被送至公鹿隊，和「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手組成可怕的雙人組，身為一哥的安戴托昆波日前也被問及，是否有促成交易案的進行？而他本人則急忙否認，表示自己並沒有參與交易討論。

在NBA 暑假剛開始時，安戴托昆波曾因為「若有更好奪冠機會願意離隊」的言論引起熱議，也曾表示自己要到明年才和球隊談續約，種種舉動都被質疑是給管理層施壓，要求球隊升級陣容，但在交易來里拉德後，他搶在開季前一天完成完成3年1.86億美金續約，時機點相對敏感。

在受訪時，安戴托昆波則強調自己的言論和里拉德交易沒有關係，「交易案與我無關，這些說法都是錯的，我當初說那些話沒有什麼意圖，我每年都會說相同的話，我從22歲開始每年都能找到5篇類似文章，你知道嗎？」。

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）也附和安戴托昆波的說法，提到後者的言論在交易案中的影響微乎其微，「我認為，如果說完全沒考慮到這點會太輕蔑，也可能不太真誠，因為我們關心球員所說的一切，我試圖評估並了解它，但它所扮演的角色只是比『一點也不』高上一點點......因為這言論並不新鮮」。

公鹿新賽季首戰將對上76人，屆時安戴托昆波和里拉德雙人組也將首度在例行賽亮相。