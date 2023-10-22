我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院下令使領館人員撤離伊拉克 旅遊警示升至最高級

房市已夠糟 壞消息迎面而來：房貸利率可能超過8%

NBA／溫班亞瑪引爆巨大關注度 波波維奇：像當年的詹姆斯

記者蔡佳霖／綜合外電報導
法國怪物溫班亞瑪的傲人天賦吸引巨大目光。（Getty Images）
法國怪物溫班亞瑪的傲人天賦吸引巨大目光。（Getty Images）

早在投入NBA選秀之前，來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以其無比的天賦條件，早已轟動整個籃壇；隨著他以狀元郎身份投入馬刺懷抱，在比賽中所展現的攻守質感更是吸引許多人駐足讚嘆不已。

身為馬刺隊史第3位狀元郎，溫班亞瑪不免都會被拿來跟兩大前輩鄧肯（Tim Duncan）和羅賓森（David Robinson）做比較，但波波維奇（Gregg Popovich）認為就時空環境背景來看，溫班亞瑪顯然是比較貼近當年掀起超級旋風的詹姆斯（LeBron James）。

「如今已經是不同的媒體時代，溫班亞瑪很早之前就已經名氣響亮，這有點像當年的詹姆斯。相較於鄧肯和羅賓森的年代，我更願意拿他來跟詹姆斯比較。」波波維奇說。

「現在媒體的鎂光燈都聚焦在溫班亞瑪的身上，我現在最需要做的事情就是更加去保護他。不過從我之前跟他的談話中，我感覺到他已經做好了心理準備，他一直在經歷這種事情。」

為了見證這位可能是未來「獨角獸」的超級新人，馬刺新賽季的主客場門票銷售情況都非常火熱。已經習慣面對這些大場面的溫班亞瑪表示：「這讓我想要去為了球迷、為這些人拚盡一切。他們所追求的就是勝利。我想要在球場上為他們付出百分之百的努力。」

馬刺 NBA

上一則

NBA／亞當斯膝傷本季提前報銷 灰熊禁區戰力拉警報

下一則

MLB／賈西亞滿貫砲轟垮太空人 遊騎兵美聯冠軍賽扳平

延伸閱讀

NBA／讚嘆詹姆斯連年征戰無限體能 尼克悍將：怎麼做到的？

NBA／讚嘆詹姆斯連年征戰無限體能 尼克悍將：怎麼做到的？
NBA／選到溫班亞瑪變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

NBA／選到溫班亞瑪變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼
NBA／詹姆斯、杜蘭特暌違5年對決 湖人崩盤

NBA／詹姆斯、杜蘭特暌違5年對決 湖人崩盤
NBA／獲湖人4年肥約 里夫斯：想和詹姆斯一起奪冠

NBA／獲湖人4年肥約 里夫斯：想和詹姆斯一起奪冠

熱門新聞

伍佩琴在帶領馬林魚隊「鹹魚翻生」後，將離開馬林魚總管一職。（美聯社）

4大職業運動史上首位亞裔女總管 伍佩琴將告別馬林魚

2023-10-16 16:10
詹姆斯（左）在場邊吃便當的畫面引發熱議。（美聯社）

NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士

2023-10-15 02:30
中國網球選手鄭欽文15日在鄭州公開賽獲單打冠軍後，竟突然被要求唱歌。（取材自WTA影片）

鄭州網賽奪冠竟被逼唱歌 中國女選手飆髒話「我操」

2023-10-16 02:45
溫班亞瑪(左)與柯瑞身高差滿多。(路透)

NBA／柯瑞矮溫班亞瑪一截 上演「最萌身高差」跳球

2023-10-20 23:49
瓦賽爾(左)和溫班亞瑪(右)。 （美聯社）

NBA／看過運球「穿襠過人」？7呎長人溫班亞瑪驚豔全場

2023-10-19 08:41
詹姆斯和杜蘭特(左)相隔5年再次於場上碰頭。（美聯社）

NBA／詹姆斯、杜蘭特相隔5年再對決 湖人下半場崩盤慘敗

2023-10-20 02:29

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？

印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
蕭敬騰夫妻新婚首現身 合體周杰倫夫妻 林書豪也來了

蕭敬騰夫妻新婚首現身 合體周杰倫夫妻 林書豪也來了
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元