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NBA／讚獨行俠最強是厄文 馬丁：唐西奇連相機架都守不住

聯合新聞網／ 即時報導
獨行俠後場雙星將決定本季球隊能走多遠。(路透)
獨行俠後場雙星將決定本季球隊能走多遠。(路透)

獨行俠20日迎來最後一場季前賽，該場比賽獨行俠以114：104擊敗活塞，不過這場比賽最尷尬的可能是一哥唐西奇（Luka Doncic），因為前三戰盡墨的獨行俠反倒是在他唯一缺席的比賽開張勝場，賽後前明星前鋒馬丁（Kenyon Martin）在節目上更是語出驚人，表示唐西奇不是獨行俠隊上最好的球員。

上賽季季中交易大限後，獨行俠向籃網交易來了厄文（Kyrie Irving），和唐西奇組成後場雙槍，這對具備可怕得分爆發力的組合被外界看好能衝擊季後賽，沒想到在交易後獨行俠戰績反而一落千丈，最終以西區第11名結束賽季，無疑是令人失望的一年。

曾是NBA野獸派前鋒代表之一的馬丁就指出，厄文對獨行俠的正向影響比唐西奇高，「在前幾天的榜單中，唐西奇是NBA第4好的球員，也在MVP的討論中，但在我看來，唐西奇不是獨行俠最好的球員，這是另一個問題。」

馬丁說：「如果你讓厄文在跟唐西奇一對一單挑中先持球，那唐西奇整場比賽連球皮都碰不到，他連場邊的相機架都守不住。」

在厄文加入後，獨行俠戰績僅10勝18敗，唐西奇和厄文同場出賽更只剩5勝11敗，「兩人不搭」的話題也引起球迷討論，不過季末厄文和獨行俠續約3年，這對組合還有不少時間能培養化學效應，加上獨行俠季末補強頗受好評，外界仍十分看好這對雙星新賽季能發揮「1+1>2」的影響力。

厄文 NBA 季後賽

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