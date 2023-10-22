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NBA／選到溫班亞瑪變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

聯合新聞網／ 即時報導
柯爾(左)認為波波維奇(右)新賽季看起來變年輕了。(美聯社)
柯爾(左)認為波波維奇(右)新賽季看起來變年輕了。(美聯社)

「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在NBA熱身賽大放異彩，是季前賽討論度最高的球星之一，也是馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）執教生涯末期最大看點和挑戰，就連勇士總教練柯爾（Steve Kerr）都開玩笑稱溫班亞瑪讓波波維奇「回春」了。

從馬刺抽中狀元的那一刻開始，溫班亞瑪的討論就從未停止，球迷們都十分期待波波維奇如何將溫班亞瑪培養成下一代巨星，和波波維奇交情匪淺的柯爾業在受訪時說，自己感覺波波維奇在選到溫班亞瑪後，整個人好像都變年輕了，「他大喜若狂，一刻都坐不住，是真的很興奮。」

不過，波波維奇一向有話直說，在昨天對勇士的熱身賽結束後，他在媒體前忍不住吐槽愛徒柯爾：「什麼叫做我變年輕了？不然我本來是住精神病院嗎？還是我整個人無精打采，蜷縮在我房間裡嗎？柯爾真的是個討厭鬼。」

但柯爾和球迷們的超高期待都不是空穴來風，因為溫班亞瑪還沒有打過任何一場NBA例行賽就技驚四座，不斷用可怕的身體素質肆虐籃框，攻守兩端都展現強大存在感，場均攻下19.3分、4.8籃板和2.8阻攻，換算成場均36分鐘則高達33.4分、4.9阻攻的超誇張數據。

勇士 馬刺 NBA

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