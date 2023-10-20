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NBA／柯瑞矮溫班亞瑪一截 上演「最萌身高差」跳球

記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪(左)與柯瑞身高差滿多。(路透)
溫班亞瑪(左)與柯瑞身高差滿多。(路透)

馬刺熱身賽最後一場比賽安排在灣區出戰勇士，超級狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與柯瑞（Stephen Curry）的世代之爭也成了此戰最大話題。

有趣的是，波波維奇（Gregg Popovich）和柯爾（Steve Kerr）師徒倆還特別安排了兩人開場跳球的戲碼，「最萌身高差」一下子就掠奪了所有球迷的目光。

溫班亞瑪在熱身賽早已展現出可怕的身體素質和無比天賦，正如同熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）所言，「我們都看過關於溫班亞瑪的報導，我們也都聽說過大家對他的看法。但是，直到你真正看他的比賽，真正親眼所見，否則，你真的沒法描述他。」

在面對勇士大軍的首節，溫班亞瑪就以55%命中率攻下12分3阻攻，數字以外的畫面是：溫班亞瑪先是接連兩次擺脫防守者的高難度跳投得手；接著原本在禁區的他迅速移防到外圍，以他驚人的長臂正面封下湯普森（Klay Thompson）的三分出手，然後馬上快攻衝到籃下接獲傳球輕鬆灌進兩分；隨後他又從底線一路守著維金斯（Andrew Wiggins）往中路的突破，再度賞出一記「麻辣鍋」，回頭接應助攻在三分線外直接開轟命中。

短短不到兩分鐘的連續攻防轉換，溫班亞瑪完全展示個人武器技能包，就連勇士主場球迷也忍不住驚呼。

隊友麥克德莫（Doug McDermott）先前接受《美聯社》採訪時曾提到，將近7呎4吋高的溫班亞瑪就是能做到一些讓你無法解釋也讓球迷會大吃一驚的事情。「他的表現實在太精彩了。以他這樣的身高來說，他的協調性真的太棒了。此外他也非常無私，可以打任何戰術，能從任何地方出手投籃。所以說，這個賽季會非常有趣。」

溫班亞瑪(右)與柯瑞上演最萌身高差跳球。(美聯社)
溫班亞瑪(右)與柯瑞上演最萌身高差跳球。(美聯社)

勇士 NBA 柯瑞

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