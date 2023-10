NBA／生涯4冠+1座FMVP 伊古達拉正式高掛球鞋

現年39歲的伊古達拉(Andre Iguodala)正式宣佈高掛球鞋,結束長達19年的生涯。身為2004年首輪第9順位新秀,伊古達拉累積出賽1231場,先後效力過76人、金塊、勇士 和熱火,場均可以攻下11.3分4.9籃板4.2助攻1.4抄截。除此之外,他還打了177場季後賽。

伊古達拉雖然生涯僅1次入選明星賽,且2次入選年度防守陣容,看似個人榮譽有限,然而他隨著勇士一共贏得4座總冠軍,還拿到許多人夢寐以求的FMVP。

「現在是退休 的好時機,是時候回歸家庭了,」伊古達拉表示,「我兒子已經16歲了,我還有2個女兒,我很期待在他們非常重要的時間段能夠陪伴他們成長。我知道我還可以打球,但身體所能承受的已經夠多。在聯盟打球的那些日子是一段美好時光,而現在是時候向前看了。」

🏀 4× NBA champion (2015, 2017, 2018, 2022)

🏀 NBA Finals MVP (2015)

🏀 NBA All-Star (2012)