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NBA／詹姆斯、杜蘭特相隔5年再對決 湖人下半場崩盤慘敗

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯和杜蘭特(左)相隔5年再次於場上碰頭。（美聯社）
詹姆斯和杜蘭特(左)相隔5年再次於場上碰頭。（美聯社）

太陽和湖人這兩支聯盟奪冠熱門球隊在19日季前賽最終戰進行交鋒，值得一提的是，這是詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）自2018年的耶誕大戰以來首度在球場上正面對決，先前他們已經連續錯過13次交手機會。

在比賽開始之前，這兩大巨星還相互擁抱致意。詹姆斯此戰上場22分鐘獲得19分6籃板3助攻，至於杜蘭特僅打了17分鐘，以14投8中的效率拿下21分4籃板2助攻。

相較於太陽讓布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）休兵，湖人儘管精銳盡出，但下半場替補球員再度放火，不僅丟掉上半場的領先優勢，單是第三節就被對手狠狠打出35：15的猛烈攻勢，直接被擊倒。太陽最終以123：100過關。

比賽中另一個受矚目的對戰焦點就是八村壘和渡邊雄太兩名日籍戰將。渡邊雄太上場16分鐘8投4中包含2記三分球得到12分3籃板，遠勝於八村壘5投1中僅得3分1籃板的成績。

渡邊雄太上場16分鐘8投4中包含2記三分球得到12分3籃板，他在第三節後段上場拿下5分，連同太陽其他板凳雄兵，將比分差距從3分差擴大到兩位數。反觀八村壘卻是表現低迷，出賽近20分鐘，5投1中僅得3分1籃板。

雖然湖人下半場崩盤，不過高唱「我姓鍋，霸道長人的傳說」的戴維斯（Anthony Davis）這場比賽大發神威，得到15分2籃板並賞給太陽6記阻攻，表現直接輾過諾基奇（Jusuf Nurkic）。在未來的對戰中，太陽禁區戰力能否擋住戴維斯的肆虐，或許也是熱身賽輸贏之外，球隊必須面對的問題。

太陽熱身賽一共取得4勝1敗的成績，湖人則是2勝4敗收場。

湖人 NBA

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