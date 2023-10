NBA／看過運球「穿襠過人」？7呎長人溫班亞瑪驚豔全場

馬刺 18日熱身賽迎戰火箭隊,法國狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)持續展現天賦,他在比賽中「穿襠過人」戲耍防守球員,全場出賽21分鐘,拿到15分6籃板2阻攻數據,助馬刺以117:103大勝。

溫班亞瑪身高222公分卻擁有出色靈活性,持球切入、外線投籃及遠距離爆扣都難不倒他,同時防守端存在感也相當十足,因此被譽為詹姆斯(LeBron James)後最強新秀,是馬刺隊重建基石。

比賽中火箭側翼布拉克(Reggie Bullock)試圖防守溫班亞瑪,沒想到溫班亞瑪竟直接將球穿過布拉克胯下,成功後殺入籃框附近後將球傳給隊友,這段畫面引發球迷驚呼。

Victor Wembanyama just dribbled the ball through Reggie Bullock’s legs 🤯pic.twitter.com/uVSh0k5P8F