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NBA／看過運球「穿襠過人」？7呎長人溫班亞瑪驚豔全場

體育新聞組／綜合報導
瓦賽爾(左)和溫班亞瑪(右)。 （美聯社）
瓦賽爾(左)和溫班亞瑪(右)。 （美聯社）

馬刺18日熱身賽迎戰火箭隊，法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）持續展現天賦，他在比賽中「穿襠過人」戲耍防守球員，全場出賽21分鐘，拿到15分6籃板2阻攻數據，助馬刺以117：103大勝。

溫班亞瑪身高222公分卻擁有出色靈活性，持球切入、外線投籃及遠距離爆扣都難不倒他，同時防守端存在感也相當十足，因此被譽為詹姆斯（LeBron James）後最強新秀，是馬刺隊重建基石。

比賽中火箭側翼布拉克（Reggie Bullock）試圖防守溫班亞瑪，沒想到溫班亞瑪竟直接將球穿過布拉克胯下，成功後殺入籃框附近後將球傳給隊友，這段畫面引發球迷驚呼。

溫班亞瑪18日手感不佳，10投3中攻下15分6籃板2阻攻，隊友瓦賽爾（Devin Vassell）命中5記三分球，攻下全場最高的25分。火箭則以去年探花史密斯（Jabari Smith）20分，表現最佳。

馬刺

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