NBA／離開勇士火力「大解放」？波爾27分鐘狂轟41分

從勇士隊轉戰巫師隊的波爾，18日熱身賽面對尼克隊火力全開，三節就狂轟41分。（美聯社）

從勇士 隊轉戰巫師隊的波爾（Jordan Poole），18日熱身賽面對尼克隊火力全開，三節就狂轟41分，包括12投6中的三分球，助隊131：106奪勝。

波爾開賽就包辦巫師前9分，球隊首節雖以29：31落後，但隊友穆斯卡拉（Mike Muscala）第二節連2記三分球帶動8：0攻勢，巫師首度超前，加上波爾上半場就轟下29分，助隊半場取得65：52優勢。

波爾29分包括第一節的11分和和第二節的18分，合計14投8中，包括8投4中的三分球，巫師其餘先發合計上半場僅拿6分。

JORDAN POOLE HAS 29 FIRST HALF POINTS 🤯



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波爾第三節持續輸出火力，單節再有12分進帳，第四節直接休息。總計波爾只上場27分鐘就攻下個人熱身賽新高的41分，連巫師社群都嗨喊「波爾在麥迪遜花園開派對」。

全場19投10中的波爾，罰球線上16投15中，另有5籃板、2助攻和2抄截，還有美媒報導，波爾18日的表現就像是巔峰時期的「大鬍子」哈登（James Harden）。