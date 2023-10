NBA／離開勇士火力「大解放」？波爾27分鐘狂轟41分

從勇士 隊轉戰巫師隊的波爾(Jordan Poole),18日熱身賽面對尼克隊火力全開,三節就狂轟41分,包括12投6中的三分球,助隊131:106奪勝。

波爾開賽就包辦巫師前9分,球隊首節雖以29:31落後,但隊友穆斯卡拉(Mike Muscala)第二節連2記三分球帶動8:0攻勢,巫師首度超前,加上波爾上半場就轟下29分,助隊半場取得65:52優勢。

波爾29分包括第一節的11分和和第二節的18分,合計14投8中,包括8投4中的三分球,巫師其餘先發合計上半場僅拿6分。

JORDAN POOLE HAS 29 FIRST HALF POINTS 🤯



8/14 FGM

4/8 3PM

9/10 FTM



