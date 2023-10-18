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NBA／年紀大、薪水高？里拉德：我到38歲還會很強

體育新聞組／綜合報導
里拉德身披公鹿戰袍首秀攻下14分。（歐新社）
里拉德身披公鹿戰袍首秀攻下14分。（歐新社）

NBA明星後衛里拉德（Damian Lillard）本季加盟公鹿隊，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的組合讓公鹿一躍成為奪冠大熱門，不過仍有少數球迷認為里拉德接下來4年將領高達2.16億美元，年屆33歲的他往後幾年會成為球隊負擔，里拉德近期受訪時也對此做出反駁。

里拉德喊了整個夏天的「賣我」，最終下家雖不是一開始心儀的熱火，但同樣是季後賽頂尖強權公鹿，和安戴托昆波一內一外的雙星搭配令外界十分期待，而兩人連線的首場熱身賽便率領公鹿以108：97擊敗湖人，安戴托昆波高效率砍進18分，里拉德則有14分進帳。

從里拉德申請交易開始，他所身披的巨額薪資就是飽受討論的對象，一方面是難以匹配交易包裹，另一方面則是質疑他一旦退化將給球隊莫大壓力，但里拉德對此不以為然，「我不知道他們為何會這樣想，我在球場上沒感到困難，也沒有放慢腳步的跡象。」

里拉德說：「我看到人們說：『里拉德又受傷了。』去年我沒有受傷，前年我的確有傷勢，後續也選擇動刀，我的傷病史並不豐富，有很多球員生涯不斷受傷，但我一直都很健康。」

最後里拉德也不改霸氣作風，表示自己會讓這些看衰的人知道看錯人了，「當我看到這些說法時，就好像給了我機會證明這是錯的，就算我到了38歲，在場上的表現還是會跟現在一樣強，我答應你，我的投射是不會消失的。」

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