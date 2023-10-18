NBA／布克扮大腦 太陽三巨頭飆分輕取拓荒者

太陽布克扛起控球，與杜蘭特、比爾合組三巨頭，輕取拓荒者。（路透）

NBA太陽隊在熱身賽展現傲人進攻火力，布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）16日再度連線，面對拓荒者隊上半場猛轟76分，最終以117：106收下熱身賽第3勝，太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）表示，保羅（Chris Paul）被交易後，布克將在新賽季扛下更多控球責任。

太陽前一季引進杜蘭特後打造豪華四巨頭陣容，不過季後賽 第2輪就被金塊隊淘汰，休賽季再度啟動交易案，先將保羅當作籌碼換回比爾，又加入里拉德（Damian Lillard）的三方交易案，將中鋒艾頓（DeAndre Ayton）送到拓荒者換回諾基奇（Jusuf Nurkic），讓四巨頭進攻火力再升級。

諾基奇16日未出賽，布克、杜蘭特、比爾火力全開，上場不到20分鐘都有雙位數得分，打完上半場已經領先超過20分，輕取邁入重建期的拓荒者。

布克、杜蘭特各拿19分、4助攻表現最佳，四巨頭在太陽待最久的布克，也被新任教頭佛蓋爾賦予控球重任，接下保羅離隊後的指揮官工作，佛蓋爾說：「他的工作量變得更大了，希望不會影響到他的得分，相當期待他在新賽季有更多三分球投射，這是他的一項武器。」

對於球隊今年組成得分爆發力十足的三巨頭，布克賽後也直言，自己給兩名新隊友的建議只有繼續保持侵略性，「我認為我們三個人的獨特之處就在於我們都能在高張力的比賽中得分，且還能以正確的方式打球，即使過去我們在不同球隊也是如此，他們並不需要真正的調整什麼，唯一要做的就是繼續保持侵略性。」