我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

NBA／布克扮大腦 太陽三巨頭飆分輕取拓荒者

記者劉肇育／綜合報導
太陽布克扛起控球，與杜蘭特、比爾合組三巨頭，輕取拓荒者。（路透）
太陽布克扛起控球，與杜蘭特、比爾合組三巨頭，輕取拓荒者。（路透）

NBA太陽隊在熱身賽展現傲人進攻火力，布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）16日再度連線，面對拓荒者隊上半場猛轟76分，最終以117：106收下熱身賽第3勝，太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）表示，保羅（Chris Paul）被交易後，布克將在新賽季扛下更多控球責任。

太陽前一季引進杜蘭特後打造豪華四巨頭陣容，不過季後賽第2輪就被金塊隊淘汰，休賽季再度啟動交易案，先將保羅當作籌碼換回比爾，又加入里拉德（Damian Lillard）的三方交易案，將中鋒艾頓（DeAndre Ayton）送到拓荒者換回諾基奇（Jusuf Nurkic），讓四巨頭進攻火力再升級。

諾基奇16日未出賽，布克、杜蘭特、比爾火力全開，上場不到20分鐘都有雙位數得分，打完上半場已經領先超過20分，輕取邁入重建期的拓荒者。

布克、杜蘭特各拿19分、4助攻表現最佳，四巨頭在太陽待最久的布克，也被新任教頭佛蓋爾賦予控球重任，接下保羅離隊後的指揮官工作，佛蓋爾說：「他的工作量變得更大了，希望不會影響到他的得分，相當期待他在新賽季有更多三分球投射，這是他的一項武器。」

對於球隊今年組成得分爆發力十足的三巨頭，布克賽後也直言，自己給兩名新隊友的建議只有繼續保持侵略性，「我認為我們三個人的獨特之處就在於我們都能在高張力的比賽中得分，且還能以正確的方式打球，即使過去我們在不同球隊也是如此，他們並不需要真正的調整什麼，唯一要做的就是繼續保持侵略性。」

不過太陽新任教頭佛蓋爾也表示，在保羅離開後布克的工作確實變得更加繁重，尤其是必須扛下更多控球責任，「他的工作量變得更大了，因為大多時刻他必須擔任控球的角色。不過我希望這不會影響到他的得分，我相當期待他在這個賽季有更多三分球投射，這是他的一項武器。」

太陽布克與杜蘭特、比爾三巨頭，輕取拓荒者。（路透）
太陽布克與杜蘭特、比爾三巨頭，輕取拓荒者。（路透）

季後賽

上一則

MLB／費城人開門紅…史瓦柏4度「第1球」開轟 超越基特

延伸閱讀

NBA／太陽三巨頭怎麼搭配 布克：不用調整、保持侵略性

NBA／太陽三巨頭怎麼搭配 布克：不用調整、保持侵略性
場邊人語：尋尋覓覓 比爾著力

場邊人語：尋尋覓覓 比爾著力
NBA／尋求冠軍助力 柯爾大讚保羅是「最聰明的球員」

NBA／尋求冠軍助力 柯爾大讚保羅是「最聰明的球員」
NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助

NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助

熱門新聞

伍佩琴在帶領馬林魚隊「鹹魚翻生」後，將離開馬林魚總管一職。（美聯社）

4大職業運動史上首位亞裔女總管 伍佩琴將告別馬林魚

2023-10-16 16:10
庫明加突破禁區轟炸籃框。(Getty Images)

NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助

2023-10-14 07:57
詹姆斯（左）在場邊吃便當的畫面引發熱議。（美聯社）

NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士

2023-10-15 02:30
中國網球選手鄭欽文15日在鄭州公開賽獲單打冠軍後，竟突然被要求唱歌。（取材自WTA影片）

鄭州網賽奪冠竟被逼唱歌 中國女選手飆髒話「我操」

2023-10-16 02:45
湖人隊「詹皇」詹姆斯。（Getty Images）

NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極

2023-10-12 18:53
（影片截圖）

足球／巴西遭委內瑞拉逼平 內馬爾被觀眾丟爆米花…當場開罵

2023-10-14 23:56

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來