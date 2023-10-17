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NBA／太陽三巨頭怎麼搭配 布克：不用調整、保持侵略性

記者劉肇育／即時報導
太陽隊布克(左)比起手勢。(Getty Images)
太陽隊布克(左)比起手勢。(Getty Images)

太陽豪華三巨頭在16日與拓荒者之戰再度聯線，且在上場時間都不到20分鐘的情況下就都有雙位數得分進帳，最終太陽也以117：106擊敗進入重建期的拓荒者，對於與杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradley Beal）的合作，布克（Devin Booker）也直言，他期待兩名隊友繼續保持侵略性。

太陽在上賽季季中透過交易換回杜蘭特後，休賽季再將主控保羅（Chris Paul）送走換回比爾，促成新一代的三巨頭組合，而繼日前熱身賽與活塞之戰首度聯手出擊後，三人16日再度在與拓荒者之戰一同先發，其中布克與杜蘭都有19分進帳，比爾則是靠著7次罰球命中拿下11分，三人強大的進攻火力也幫助太陽再度在上半場就拿下超過70分，最終也以11分差距擊敗拓荒者。

對於球隊今年組成得分爆發力十足的三巨頭，布克賽後也直言，自己給兩名新隊友的建議只有繼續保持侵略性，「我認為我們三個人的獨特之處就在於我們都能在高張力的比賽中得分，且還能以正確的方式打球，即使過去我們在不同球隊也是如此，他們並不需要真正的調整什麼，唯一要做的就是繼續保持侵略性。」

不過太陽新任教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也表示，在保羅離開後布克的工作確實變得更加繁重，尤其是必須扛下更多控球責任，「他的工作量變得更大了，因為大多時刻他必須擔任控球的角色。不過我希望這不會影響到他的得分，我相當期待他在這個賽季有更多三分球投射，這是他的一項武器。」

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