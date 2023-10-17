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NBA／柯林斯：與溫班亞瑪是天作之合 波波維奇也看好

記者劉肇育／即時報導
馬刺前鋒柯林斯(右)。（路透）
馬刺前鋒柯林斯(右)。（路透）

儘管在過去幾個賽季都逐步邁向重建之路，不過德州雙雄馬刺、火箭隊本賽季都逐步建構年輕核心，兩隊16日也在熱身賽碰頭並打出精彩賽事，儘管最終火箭以99：89擊敗馬刺，收下熱身賽3連勝，但馬刺前鋒柯林斯（Zach Collins）繳出18分8籃板5助攻全能數據，賽後直言將會與狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）成為「天作之合」。

溫班亞瑪16日休兵，馬刺除了柯林斯表現亮眼，索漢（Jeremy Sochan）、強森（Keldon Johnson）和布蘭漢（Malaki Branham）得分也都來到雙位數，但馬刺在末節進攻熄火，最終仍遭火箭以10分差距擊退。

儘管無緣拿下勝利，柯林斯直言，球隊在上半場讓火箭僅攻下43分是一個好跡象，「到迄今為止的熱身賽中，我們的競爭力更加注重在防守端，上半場火箭僅拿不到50分，這是個好跡象。而且我們還是在溫班亞瑪、瓦賽爾（Devin Vassell）、瓊斯（Tre Jones）缺席的情況下做到，他們都是相當優秀的防守者。」

柯林斯與溫班亞瑪的內線雙塔組合，毫無疑問將會是馬刺新賽季的一大賣點，柯林斯強調，自己與溫班亞瑪將會成為天作之合，「我們在場上將會努力為彼此拉開空間，以獲得更棒的投籃機會，我們將會是天作之合。」

馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）被問到如何看到這組禁區搭擋，也說：「如果我不讓他們搭擋，那我就真的是個白癡。這個賽季如果柯林斯投進更多三分球，我也不會感到訝異，溫班亞瑪是很棒的前場戰力補強，且他還願意做任何髒活，內外兼修，這將不會影響到場上空間。」

馬刺 德州

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