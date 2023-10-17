我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

39歲詹皇 一堆紀錄等他破 4萬分先生指日可待

記者蔡佳霖／綜合報導
不見老態的詹姆斯持續累積各項驚人紀錄。（Getty Images）
不見老態的詹姆斯持續累積各項驚人紀錄。（Getty Images）

即滿39歲的湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James），準備邁向生涯第21個賽季。整體狀態依然不見明顯退化的他，依然持續推高他的生涯驚人數據；NBA官網近日就列出詹姆斯新賽季可能達成的6大里程碑，包括史上首位40000分先生等。

史上首見4萬分

詹姆斯上季超越名人堂傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），榮登NBA歷史得分王，目前累積達38652分，距離40000分的里程碑僅有1348分。除了2020-21年賽季缺賽較多外，詹姆斯每季至少都能進帳1500分，紀錄達標指日可待。

史上首位20次入選明星賽

在NBA歷史上，只有4名球員入選明星賽的次數達15次，他們分別是賈霸、布萊恩、鄧肯（Tim Duncan）和詹姆斯。詹皇上季第19度參與明星賽，與賈霸並列史上第1，他本季若再入選，就將成為史上首位20度入選全明星賽的球員。

詹姆斯已經連續7屆明星賽榮登「人氣王」，除非發生受傷意外，不然他將如預期寫下新紀錄。

出賽時間

詹姆斯生涯已經打了54094分鐘，排在史上第3位，距離第2的馬龍（Karl Malone）僅差759分鐘，另外距離第1的賈霸則有3353分鐘，未來很有能夠打破這項紀錄。詹姆斯上季總出賽時間1954分鐘，在湖人5個賽季，每季上場時間至少達1500分鐘。

出賽場次

出賽場次方面，詹皇以1421場名列史上第9，只要再打4場比賽就能超越威利斯（Kevin Willis）的1424場，再出賽42場就能超越賈奈特（Kevin Garnett）的1462場。以詹姆斯過去5季平均打55場來推算，這季結束後他將以1476場與馬龍並列史上第6。史上最多出賽次數為派瑞許（Robert Parish）的1611場。

累積賽季

詹姆斯即將開啟生涯第21個賽季，與賈奈特、諾威茨基（Dirk Nowitzki）、派瑞許和威利斯並列史上第2，僅次於「飛人」卡特（Vince Carter）的22季。但和上述幾人不同的是，詹姆斯仍處於巔峰狀態，未來勢必將獨居史上第一。

抄截紀錄

詹姆斯生涯累積抄截數達2186次，名列史上第9，只差22次就能超越「滑翔翼」崔斯勒（Clyde Drexler），躍居第8名。歷史上只有4人抄截數超過2500次，分別是史塔克頓（John Stockton）、基德（Jason Kidd）、保羅（Chris Paul）和喬丹（Michael Jordan），其中史塔克頓更是樹立3265次的終極障礙。

三分球紀錄

詹姆斯生涯累積投進2261顆三分球，有機會挑戰超越史上第8的泰瑞（Jason Terry）（ 2282顆）和第7的卡特（2290顆）。

罰球紀錄

詹姆斯生涯罰球命中數8087次，名列史上第4，他再罰進292球就能超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的8378次，躍升第3位。馬龍以9787次居歷史第1，另一個霸王中鋒摩西馬龍（Moses Malone）則以8531次緊追在後。

大三元次數

詹姆斯生涯共完成107次大三元，與基德並列史上第4，落後湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）的138次、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的198次。

湖人 NBA 喬丹

上一則

場邊人語／州立賓大 六勝先達

下一則

明年澳網 6名媽媽選手披戰袍

延伸閱讀

NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士

NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士
NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極

NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極
NBA／詹姆斯出手 湖人狂轟20顆三分球

NBA／詹姆斯出手 湖人狂轟20顆三分球
NBA／詹姆斯熱身賽輕鬆打 本季拚4萬分 挑戰「411」紀錄

NBA／詹姆斯熱身賽輕鬆打 本季拚4萬分 挑戰「411」紀錄

熱門新聞

伍佩琴在帶領馬林魚隊「鹹魚翻生」後，將離開馬林魚總管一職。（美聯社）

4大職業運動史上首位亞裔女總管 伍佩琴將告別馬林魚

2023-10-16 16:10
庫明加突破禁區轟炸籃框。(Getty Images)

NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助

2023-10-14 07:57
詹姆斯（左）在場邊吃便當的畫面引發熱議。（美聯社）

NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士

2023-10-15 02:30
湖人隊「詹皇」詹姆斯。（Getty Images）

NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極

2023-10-12 18:53
中國網球選手鄭欽文15日在鄭州公開賽獲單打冠軍後，竟突然被要求唱歌。（取材自WTA影片）

鄭州網賽奪冠竟被逼唱歌 中國女選手飆髒話「我操」

2023-10-16 02:45
柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞、杜蘭特都說要打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收

2023-10-09 08:27

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用