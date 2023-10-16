我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議長：雷克島須按時關閉 城區監獄建設延宕 市府要有領導力

紐約華埠里民大會 卡范納：華人小巴 應豁免堵車費

NBA／公鹿死心塌地？安戴托昆波：但贏球勝過忠誠

記者蔡佳霖／綜合外電報導
公鹿展現陣容新氣象，全力衝擊總冠軍。（路透）
公鹿展現陣容新氣象，全力衝擊總冠軍。（路透）

自從2013年加入公鹿之後，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一待就是10個賽季，並且帶領球隊勇奪總冠軍。不過先前他在接受採訪時拋出有更好奪冠機會不排除離開密爾瓦基的言論，卻是引發外界對他可能出走的疑慮，加上即將來臨的續約問題，更讓他是否會長留公鹿成了一個問號。

近日在談到忠誠這個問題時，安戴托昆波表達了自己依然想要繼續留在密爾瓦基，但相較於忠誠，更重要的還是要把贏球放在第一順位。

「一直以來我都希望能在密爾瓦基待很長時間。我總是說我想打20年，我想像布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）那樣，成為能夠持續效力同一支球隊並奪得總冠軍的球員。但擺在忠誠之前，贏球還是第一位。我們評判球員的標準就是輸贏。我是個贏家，我想要贏球。」安戴托昆波說。

安戴托昆波認為他之前所說的話被外界扭曲了。「我之前說的話被過度誇大了，因為這種話我已經講了五、六年。我不知道這次為什麼不一樣，當你的合約還有三、四年才會到期時，你如果說我想讓我的球隊成為最棒的球隊，沒有人會真的關心。」

「但當你即將要續約時，人們就開始會瘋傳『他可能會離開』，事實並非如此。我想要球隊成為最好的球隊，我希望每天早上醒來時，都知道我有機會獲勝。我希望整個團隊都有共同目標，不要因為我們贏了一次總冠軍就掉進舒適圈。難不成我們還要再等15年才能再次贏得一座總冠軍嗎？不，絕不，我們必須每天全力以赴。我每天都盡可能全力以赴，我也希望身邊的人也有同樣的態度。」

為了讓公鹿維持競爭力，原本就擁有聯盟頂尖陣容，不惜透過交易引進里拉德（Damian Lillard），期盼雙星合體能夠創造一條康莊大道。換個角度來說，也是希望以贏球為目標，讓「希臘怪物」能夠安心續留下來。

上一則

MLB／昔被洋基稱扛不起季後賽 A-Rod：蒙哥馬利證明他們錯了

延伸閱讀

NBA新賽季將有首名亞洲裁判 南韓黃仁泰舉家來新澤西追夢

NBA新賽季將有首名亞洲裁判 南韓黃仁泰舉家來新澤西追夢
NBA／尋求冠軍助力 柯爾大讚保羅是「最聰明的球員」

NBA／尋求冠軍助力 柯爾大讚保羅是「最聰明的球員」
NBA／自曝收過哈登祝賀 波爾：他沒遇到勇士可能就會奪冠了

NBA／自曝收過哈登祝賀 波爾：他沒遇到勇士可能就會奪冠了
NBA／ESPN百大球星 字母哥2連霸

NBA／ESPN百大球星 字母哥2連霸

熱門新聞

庫明加突破禁區轟炸籃框。(Getty Images)

NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助

2023-10-14 07:57
柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞、杜蘭特都說要打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收

2023-10-09 08:27
詹姆斯（左）在場邊吃便當的畫面引發熱議。（美聯社）

NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士

2023-10-15 02:30
湖人隊「詹皇」詹姆斯。（Getty Images）

NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極

2023-10-12 18:53
10月8日晚，杭州第19屆亞運會閉幕式在杭州奧體中心體育場舉行。圖為第20屆亞運會主辦城市名古屋文藝表演。 中新社

杭州亞運閉幕式畫下句點 交棒下屆主辦城市名古屋

2023-10-08 10:04
太陽首節狂轟46分，比爾(持球者)8日攻下11分。(路透)

NBA／太陽三巨頭初登板首節轟46分 艾倫：這件事會常發生

2023-10-09 07:57

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」
美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利