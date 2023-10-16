先發平均33歲、傷病、禁區薄弱 專家：老勇士不再是奪冠強權

柯瑞(左)與保羅的結合能否幫助後者一圓冠軍夢？（Getty Images）

勇士 休賽季迎來控球教科書保羅（Chris Paul），與柯瑞 （Stephen Curry）搭檔極具破壞力的後場組合，兩人在熱身賽已經展現絕佳默契，加上小將庫明加（Jonathan Kuminga）的明顯成長，勇士看起來還是有望處於聯盟爭冠的第一梯隊，有機會尋求重返王座。

不過《Yahoo Sports》資深作者洛巴赫（Ben Rohrbach）卻點出勇士的隱憂，認為這支王者之師已經過了巔峰期，受制於年齡和傷病影響，已經難以再讓其他球隊「聞風喪膽」。

洛巴赫表示，勇士在杜蘭特（Kevin Durant）離開後的4個賽季中，一共累積151勝150敗，淨勝分+0.4，只能算是聯盟中等層級的球隊。特別是在「浪花兄弟」先後掛傷情況下，勇士一路走來可說是風雨飄搖，2022年能夠奪冠，基本上可以說是「最後之舞」了。

「當你預定先發陣容的平均年齡33歲時，聯盟勢力版圖已經從灣區 往年輕世代強權傾斜。」洛巴赫說。

特別是勇士在2021和2021年低谷期間所拿到的3個樂透選秀順位，所挑進來的年輕小將至今仍未能完全兌現天賦，甚至已經認賠殺出賣掉榜眼威斯曼（James Wiseman）。這讓團隊薪資暴漲的勇士很難找到有力的板凳群。

此外，內部紛擾的結果讓他們還得送走年輕的波爾（Jordan Poole），被迫換來已經38歲的保羅，期盼一次解決化學效應問題，同時希冀渴望奪冠的保羅能注入一股強力競爭氣魄。

扣除掉4位核心戰將，年輕的維金斯（Andrew Wiggins）和魯尼（Kevon Looney）早已是勇士的重要戰力，替補則必須仰賴小裴頓（Gary Payton II）、薩里奇（Dario Saric）、喬瑟夫（Cory Joseph），以及庫明加、穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等小將的大躍進。

進攻端或許問題不大，但防守和籃板能力乃至於禁區高度等缺陷，至今仍未看出解決之道，隨著賽季進行情況可能還會變得更糟。這些都成了勇士再次逐冠的巨大負面因素。

「比起打進總冠軍賽，勇士可能會更接近附加賽的邊緣。」洛巴赫悲觀地說。