NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士

詹姆斯（左）在場邊吃便當的畫面引發熱議。（美聯社）

湖人 13日主場再次對上勇士 ，儘管第三節中還領先兩位數分差，但替補球員無力守成，加上庫明加（Jonathan Kuminga）的優異發揮，最終以125：129落敗。比賽輸贏之餘，詹姆斯（LeBron James）在場邊吃便當的畫面卻是引發球迷熱議。

本場比賽，詹姆斯僅上場不到18分鐘，整個下半場都未出賽，得到12分5助攻2籃板。就在第三節中湖人領先10分之際，已經換好便服場邊觀戰的詹姆斯直接就吃起了便當。

網友見狀也忍不住開起玩笑，「果真是吃飯皇帝大」、「老人打卡下班吃飯時間到了」、「便當算什麼，以他的資歷場邊吃火鍋都不是問題」、「生化人不喝機油改吃便當了」、「看比賽看到我都餓了」、「咖喱飯吃膩了嗎」、「可以考慮開一間鬍鬚詹便當」。

即將39歲的詹姆斯正式邁向生涯第21個賽季，數據顯示，在出賽第20個賽季和之後更多賽季的球員中，詹姆斯的場均出場時間、得分、進球數、籃板、助攻均名列史上第一。此外，除了新秀年外，詹姆斯已經連續19個賽季場均至少25分，同樣無人能及。

目前詹姆斯距離生涯4萬分還差1348分，按照歐尼爾（Shaquille O'Neal）的說法，狀態依然維持高檔的詹姆斯，顯然是想把得分紀錄推高到神之境界。