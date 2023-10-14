NBA／ESPN百大球星 字母哥2連霸

ESPN百大球星排行榜，公鹿當家一哥安戴托昆波連兩年奪下王座。（路透）

按照慣例，《ESPN》在新賽季開打之前公布了百大球星排行榜，公鹿當家一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）力壓上季總冠軍賽 MVP約柯奇（Nikola Jokic），連續兩年奪下王座。

38歲的詹姆斯（LeBron James）從上季的第6名持續下滑到第9名，至於隊友戴維斯（Anthony Davis）則是從第20名擠進第10名，湖人 成了唯一一支擁有兩名10大球星的球隊。

除了戴維斯之外，能從10名外衝進前10的還有雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。上季他才排名第48，但憑藉數據大爆發，讓他的排名直線上升。

有人進榜自然就有人退出，上屆第10名的布克（Devin Booker）在太陽三巨頭的擠壓下，跌出10名外，莫蘭特（Ja Morant）則是因持槍禁賽事件，同樣失去排名。