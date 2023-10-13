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NBA／百大球星字母哥力壓約柯奇 詹皇排名再次下滑

記者蔡佳霖／綜合外電報導
ESPN百大球星排行榜，公鹿當家一哥安戴托昆波連兩年奪下王座。（美聯社）
ESPN百大球星排行榜，公鹿當家一哥安戴托昆波連兩年奪下王座。（美聯社）

百大球星前5名有4位是國際球星。

按照慣例，《ESPN》在新賽季開打之前公佈了百大球星排行榜，公鹿當家一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）力壓上季總冠軍賽MVP約柯奇（Nikola Jokic），連續兩年奪下王座。

38歲的詹姆斯（LeBron James）從上季的第6名持續下滑到第9名，至於隊友戴維斯（Anthony Davis）則是從第20名擠進第10名，湖人成了唯一一支擁有兩名10大球星的球隊。

除了戴維斯之外，能從10名外衝進前10的還有雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。上季他才排名第48，但憑藉數據大爆發，讓他的排名直線上升。

有人進榜自然就有人退出，上屆第10名的布克（Devin Booker）在太陽三巨頭的擠壓下，跌出10名外，莫蘭特（Ja Morant）則是因持槍禁賽事件，同樣失去排名。

排名在安戴托昆波和約柯奇之後的分別是安比德（Joel Embiid）、唐西奇（Luka Doncic）、柯瑞（Stephen Curry）、泰托姆（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）、亞歷山大、詹姆斯、戴維斯。

ESPN百大球星排行榜，詹姆斯從上季的第6名持續下滑到第9名。（Getty Im...
ESPN百大球星排行榜，詹姆斯從上季的第6名持續下滑到第9名。（Getty Images）

柯瑞 總冠軍賽 湖人

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