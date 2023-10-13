NBA／好友戰火中身亡 以色列主帥銜哀上陣盼傳遞希望

以色列籃球俱樂部馬卡比賴阿南納12日在布魯克林籃網隊參加熱身賽，總教練奧蘭表示自己的好友已在戰火中喪命。(路透)

以色列 籃球俱樂部馬卡比賴阿南納（Maccabi Raanana）在上周來美為NBA 熱身賽做準備，不過家鄉卻遭到巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯 」的攻擊陷入戰火，儘管今天他們仍是打起精神在與籃網隊的熱身賽中登場，但摯友剛在戰爭中喪生的總教練奧蘭（Yehu Orland）也表示，這次戰爭對於以色列來說是場悲劇。

過去兩年都受邀參加NBA熱身賽的馬卡比籃球俱樂部，上周三就來美並為即將與籃網、騎士和灰狼隊的三場NBA季前熱身賽做準備，不過就在他們抵達美國後不久，以色列卻傳出遭到哈瑪斯攻擊，家鄉再度遭逢戰火。

馬卡比總教練奧蘭更在今天賽前受訪時透露，自己的摯友金伯格（Eli Ginsburg）中校在日前與哈瑪斯的戰爭中身亡，「我失去了一位最好的朋友，對我來說這是個人的悲劇，但對於我們國家來說，這是每個人的悲劇。」

今天賽前也邀請到以色列歌手基雷爾（Noa Kirel）扛著以色列國旗演唱該國國歌，籃網主場也全面為這次戰火中失去生命的人默哀，而籃網贊助商也透露，在以哈衝突發生後，籃網球團也舉行會議討論是否繼續今天這場比賽，最終他們認為繼續舉辦這場賽事是最正確的做法。

就連籃網中鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton）都在日前受訪時表示，不知道這場比賽是否該繼續進行，不過籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）也強調，馬卡比俱樂部一再重申希望讓比賽繼續進行，並要透過這場比賽向家鄉的人傳遞希望的訊息。

奧蘭表示，以色列現在充滿了憂鬱與悲傷的氛圍，但在那個地方還有嬰兒、孩子、年輕人，他們需要的是希望，「對我來說，我會昂首挺胸，為他們創造希望。當你面對這樣可怕的事情與打擊時，人們的情緒肯定會受到影響，而身為成年人的我們需要為他們創造希望，因為犧牲我們的性命，不僅不能幫上他們，也無法為他們帶來希望，以色列人是很強大的，這就是我們為什麼站在這邊的原因。」