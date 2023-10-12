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NBA／戴維斯苦練三分球 被要求每場出手6次

體育新聞組／綜合報導
戴維斯（左）被要求每場出手6次三分球。（路透）
戴維斯（左）被要求每場出手6次三分球。（路透）

湖人隊過去幾季三分球產量排名聯盟後段班，總教練漢姆（Darvin Ham）試圖翻轉情況，將賦予長人戴維斯（Anthony Davis）新任務，每場比賽至少出手6次三分球。

據ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，漢姆在球隊訓練結束後說，「我希望戴維斯能做到，雖然我知道他不會這樣做，但也許會有驚喜。我要求他每場至少投6顆三分球，半場至少3次，如果我不認為他有這能力，就不會這樣要求他。」

戴維斯過去3季場均只出手1.3次三分球，不過近2場熱身賽打27分鐘，三分球6投3中，似乎有按教練要求。上季只有2位長人場均出手6次以上三分球，分別是尼克隊藍道（Julius Randle）的8.3次和爵士隊馬卡南（Lauri Markkanen）的7.7次。

戴維斯上季三分球命中率僅25.7%，季後賽33.3%。他休賽季進行投籃特訓，日前在媒體日提到，「我想要在3個層面都成為威脅，比賽開始前不確定練習成果如何，任何人都能在訓練時進球，因為沒有壓力。」

而鵜鶘隊10日展開熱身賽第2戰，在主場迎戰魔術隊，2019年狀元威廉森（Zion Williamson）相隔9個月重返球場，威廉森前2次出手都未命中，終於在首節剩1分多鐘時，接獲隊友傳球雙手爆扣，並完成三分打，復出後首次得分。

威廉森生涯前4季場均25.8分7籃板3.6助攻，但總共只打114場比賽，耐戰度受到質疑，休賽季又被爆出醜聞。不過他今天強勢回歸，隊友麥凱倫（C.J. McCollum）表示，「他看起來狀態不錯，無法阻擋。只要我們站在正確位置，保持快節奏，就能打出防守反擊。」

威廉森爆扣得分。（美聯社）
威廉森爆扣得分。（美聯社）

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