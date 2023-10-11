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NBA／鵜鶘威廉森相隔9個月重返球場 雙手爆扣強勢回歸

體育新聞組／綜合報導
威廉森（中）爆扣得分。（美聯社）
威廉森（中）爆扣得分。（美聯社）

鵜鶘隊10日展開熱身賽第二戰，在主場迎戰魔術隊，2019年狀元威廉森（Zion Williamson）相隔9個月重返球場，只上場16分鐘就進帳12分，不過鵜鶘終場以105：122輸球。

威廉森前2次出手都未命中，終於在首節剩1分多鐘時，接獲隊友傳球雙手爆扣，並完成三分打，復出後首次得分。他10日上半場打16分鐘，8投4中，攻下12分5籃板5助攻，下半場在場邊觀戰。

威廉森生涯前4季場均25.8分7籃板3.6助攻，但總共只打114場比賽，耐戰度受到質疑，休賽季又被爆出醜聞。不過他10日強勢回歸，隊友麥凱倫（C.J. McCollum）表示，「他看起來狀態不錯，無法阻擋。只要我們站在正確位置，保持快節奏，就能打出防守反擊。」

「我們希望球隊最好的球員每晚都能上場，10日是邁向那個目標的第一步，球迷有機會看見他付出的努力，我們有機會共同打拚讓本季變得更好。」麥凱倫說。

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