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NBA／戴維斯休賽季苦練三分球 湖人教頭要求每場出手6次

體育新聞組／綜合報導
戴維斯(左)被要求每場出手6次三分球。（路透）
戴維斯(左)被要求每場出手6次三分球。（路透）

湖人隊過去幾季三分球產量排名聯盟後段班，總教練漢姆（Darvin Ham）試圖翻轉情況，將賦予長人戴維斯（Anthony Davis）新任務，每場比賽至少出手6次三分球。

據ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，漢姆在球隊訓練結束後說，「我希望戴維斯能做到，雖然我知道他不會這樣做，但也許會有驚喜。我要求他每場至少投6顆三分球，半場至少3次，如果我不認為他有這能力，就不會這樣要求他。」

戴維斯過去3季場均只出手1.3次三分球，不過近2場熱身賽打27分鐘，三分球6投3中，似乎有按教練要求。上季只有2位長人場均出手6次以上三分球，分別是尼克隊藍道（Julius Randle）的8.3次和爵士隊馬卡南（Lauri Markkanen）的7.7次。

戴維斯上季三分球命中率僅25.7%，季後賽33.3%。他休賽季進行投籃特訓，日前在媒體日提到，「我想要在三個層面都成為威脅，比賽開始前不確定練習成果如何，任何人都能在訓練時進球，因為沒有壓力」。

湖人2020年在泡泡園區奪冠，戴維斯當年季後賽跳投162投53中，高於聯盟平均。不過接下來3個賽季跳投命中率僅38%，至少500次出手的245名球員中排名墊底。湖人上季三分球命中率34.6%排第25，產量885顆排第27，不過9日熱身賽以129：126擊敗籃網，全場投進20顆三分球，展現進攻體系轉變。

湖人 季後賽

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