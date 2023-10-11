我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

NBA／總管調查看好金塊、綠衫軍奪冠 約柯奇多項霸榜

記者劉肇育／即時報導
約柯奇被看好將重新奪回年度MVP獎座。(路透)
約柯奇被看好將重新奪回年度MVP獎座。(路透)

NBA新賽季將在兩周後點燃戰火，聯盟依照慣例在10日公布季前各隊總管預測調查結果，其中在總冠軍預測部分，今夏大力補強的塞爾蒂克隊、衛冕軍金塊隊皆獲得百分之33的支持率並列第1，約柯奇（Nikola Jokic）被看好將重新奪回年度MVP獎座。

NBA今年季前依照慣例針對各隊總管進行新賽季預測調查，一口氣就讓各隊總管填寫50個問題，且依舊不能將票投給自家球隊或球員。

其中在年度總冠軍預測部分，今年休賽季一口氣補進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）等人的塞爾蒂克，也與金塊共同獲得最多百分之33的支持度，至於牽涉入里拉德（Damian Lillard）三方交易案的公鹿、太陽隊分別獲得百分之23與7的支持度排名第3、4名。

塞爾蒂克與公鹿也在休賽季的補強方面，獲得百分之23的支持度看好排名第1位，其中轉戰公鹿的里拉德更被認為是最具影響力的休賽季異動球員，以百分之47的支持率高過哈勒戴的百分之13和比爾（Bradley Beal）的百分之10。

在球員個人表現調查部分，金塊約柯奇獲得新賽季年度MVP、建隊基石、新賽季最佳中鋒、最佳國際球員、最佳傳球手、最佳球商等認可；勇士柯瑞除了被認為是新賽季聯盟最佳控球、最佳射手、最佳無球員外，也被認為是迫使對手教練必須做出最大防守調整的球員。

新秀球員預測部分，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）獲得年度最佳新秀、5年後最佳新秀、建隊核心第2名的肯定；擁有眾多年輕核心的雷霆隊，被認為將是新賽季進步最多的球隊。

NBA 勇士 柯瑞

上一則

MLB／阿布瑞尤雙響砲擊垮雙城 太空人聽牌

延伸閱讀

NBA／詹姆斯熱身賽輕鬆打 本季拚4萬分 挑戰「411」紀錄

NBA／詹姆斯熱身賽輕鬆打 本季拚4萬分 挑戰「411」紀錄
NBA大咖表態願打奧運 ESPN：美國隊不會全收

NBA大咖表態願打奧運 ESPN：美國隊不會全收
季後賽化身殺神 傳金塊捧肥約續留穆雷

季後賽化身殺神 傳金塊捧肥約續留穆雷
NBA／新援哈勒戴練球 綠衫軍興奮

NBA／新援哈勒戴練球 綠衫軍興奮

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59
經過兩年調養後復出的美國體操天后西蒙‧拜爾絲，4日在復出後的首場國際賽事中表現亮眼，贏得她個人第20面世錦賽金牌。圖為她當天在平衡木比賽中。(Getty Images)

美國女子體操創歷史 世錦賽7連霸 拜爾絲第20金入袋

2023-10-04 21:11
杭州亞運會足球女子組半決賽中，中國隊對陣日本隊，圖為場邊的中國隊總教練水慶霞。(新華社)

亞運女足／中國總教練水慶霞：3:4說明了很多問題

2023-10-03 14:30
南韓競速溜冰選手鄭喆元（右）2日在杭州亞運男子3000公尺接力賽決賽中太早比出慶祝手勢，遭中華隊以0.01秒之差逆轉勝。（路透）

0.01秒之差丟金 南韓選手IG「全黑圖」發文再道歉

2023-10-05 11:49

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論