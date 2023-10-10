NBA／詹姆斯熱身賽輕鬆打 本季拚4萬分 挑戰「411」紀錄

詹姆斯熱身賽打了17分鐘拿10分、5助攻。（Getty Images）

洛杉磯湖人 今天進行NBA 季前熱身賽第2戰，現役最老球員詹姆斯首度亮相，打了17分鐘拿10分、5助攻湖人129比126獲勝，詹姆斯本季將成為挑戰史上生涯4萬分的第1人。

今年2月7日詹姆斯（LeBron James）在湖人對雷霆的比賽打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）保持的3萬8387分紀錄，成為美國職籃（NBA）史上得分王。

完成生涯前20個賽季後，詹姆斯累積達到3萬8652分、1萬667籃板、1萬420助攻，即將展開第21個賽季的詹姆斯，也要挑戰NBA首名生涯得分4萬分的球員，完成史無前例的「411」紀錄，追求自己的歷史地位。

詹姆斯生涯累積得分距離4萬分還差1348分，若依照詹姆斯生涯平均的27.2分來計算，只需要50場就可達標，就算以他2020~21年賽季僅出賽45場、平均生涯最低的25分計算，也只要54場就可做到。

就是說，只要詹姆斯本季能保持健康，生涯得分破4萬分幾乎是囊中物，也為自己的NBA生涯再添傳奇。

今天這場洛杉磯湖人和布魯克林籃網的熱身賽，是在拉斯維加斯的T-Mobile Arena球場舉行，這裡也是今年NBA新增的「年中錦標賽」的比賽地點。

今年底將滿39歲的詹姆斯賽後受訪時也對著隊友戴維斯（Anthony Davis）透露，自己在2005年就曾來過拉斯維加斯比賽。這讓戴維斯驚呼：「當時我才小學5、6年級而已。」