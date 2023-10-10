NBA／羅斯油箱還有油 灰熊首秀砍13分

羅斯（右）上場13分鐘，8投6中攻下13分。（美聯社）

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）休賽季轉戰灰熊隊，他說過自己不是來當啦啦隊。灰熊8日熱身賽迎戰溜馬隊，他全場8投6中高效進帳13分，證明自己油箱裡還有油。

現年35歲的羅斯經歷傷勢和歲月催殘，已不是每場上演華麗灌籃秀的頂尖球星，上季在恩師錫伯杜（Tom Thibodeau）執教下仍只出賽27場，因此當他確定加盟灰熊時，外界更看重他能擔任莫蘭特（Ja Morant）導師，而不是在球場上做貢獻。

羅斯用表現證明仍有一定身手，上半場出賽13分鐘就攻下13分。羅斯2008年進聯盟前效力曼菲斯大學，談到再次回到曼菲斯打球，他說，「感覺仍有點不真實，我還沒反應過來，我真的非常幸運，很感激能再次回到這打球。」