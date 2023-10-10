我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

NBA／羅斯油箱還有油 灰熊首秀砍13分

體育新聞組／綜合報導
羅斯（右）上場13分鐘，8投6中攻下13分。（美聯社）
羅斯（右）上場13分鐘，8投6中攻下13分。（美聯社）

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）休賽季轉戰灰熊隊，他說過自己不是來當啦啦隊。灰熊8日熱身賽迎戰溜馬隊，他全場8投6中高效進帳13分，證明自己油箱裡還有油。

現年35歲的羅斯經歷傷勢和歲月催殘，已不是每場上演華麗灌籃秀的頂尖球星，上季在恩師錫伯杜（Tom Thibodeau）執教下仍只出賽27場，因此當他確定加盟灰熊時，外界更看重他能擔任莫蘭特（Ja Morant）導師，而不是在球場上做貢獻。

羅斯用表現證明仍有一定身手，上半場出賽13分鐘就攻下13分。羅斯2008年進聯盟前效力曼菲斯大學，談到再次回到曼菲斯打球，他說，「感覺仍有點不真實，我還沒反應過來，我真的非常幸運，很感激能再次回到這打球。」

灰熊主力中鋒亞當斯（Steven Adams）上季尾聲受傷，季後賽無法上場，眼睜睜看灰熊首輪被湖人隊淘汰。灰熊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）非常開心能再次和亞當斯搭檔，「他很有存在感且可以嚇阻對手。我們的後衛會因為他的掩護得到空檔，那些後衛會跟你說，『亞當斯是史上最會掩護球員』。」

羅斯上場13分鐘，8投6中攻下13分。（Getty Images）
羅斯上場13分鐘，8投6中攻下13分。（Getty Images）

亞當斯 季後賽 湖人

上一則

NBA大咖表態願打奧運 ESPN：美國隊不會全收

下一則

MLB／柯瑞亞3安打建功 雙城扳平太空人 晉級率升至67%

延伸閱讀

萬聖節前 平均油價將跌至3.25元

萬聖節前 平均油價將跌至3.25元
封面故事／羅斯轉換 靈活又省稅

封面故事／羅斯轉換 靈活又省稅
亞當斯訪拉丁美洲 喊話無證客：別來紐約、沒空間了

亞當斯訪拉丁美洲 喊話無證客：別來紐約、沒空間了
無證客美夢變噩夢？亞當斯訪墨喊話：紐約已達極限

無證客美夢變噩夢？亞當斯訪墨喊話：紐約已達極限

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊在競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊趙祖政、黃玉霖（左）、陳彥成展現優勢，最後以4分05秒692搶下金牌，南韓4分05秒702排名第2，終點衝線時黃玉霖以些微差距逆轉南韓隊奪金。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運／0.01秒之差丟金 南韓網友繪悲情圖：真的好無言

2023-10-02 08:27
經過兩年調養後復出的美國體操天后西蒙‧拜爾絲，4日在復出後的首場國際賽事中表現亮眼，贏得她個人第20面世錦賽金牌。圖為她當天在平衡木比賽中。(Getty Images)

美國女子體操創歷史 世錦賽7連霸 拜爾絲第20金入袋

2023-10-04 21:11

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治