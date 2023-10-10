我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

NBA大咖表態願打奧運 ESPN：美國隊不會全收

體育新聞組／綜合報導
許多美國籃協的官員用「心愛的」（beloved）來形容對哈勒戴的重視。（路透資料照片）
許多美國籃協的官員用「心愛的」（beloved）來形容對哈勒戴的重視。（路透資料照片）

美國男籃在今年世界盃僅獲第四名，雖取得巴黎奧運的參賽權，仍遭外界嘲諷。因此不少NBA大咖球星主動表態明年要組「復仇者聯盟」，但根據ESPN報導，美國籃協不會照單全收。

最近包括柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）、里拉德（Damian Lillard）、泰托姆（Jayson Tatum），及具備三個國家身分的安比德（Joel Embiid），都紛紛主動表態願意效力美國男籃參加奧運。

不過ESPN報導，美國隊總監希爾（Grant Hill）並不會對所有主動表態的大咖球星發出邀請，目前反而將目標鎖定在被交易到波特蘭拓荒者後又轉隊到波士頓塞爾蒂克的33歲後衛哈勒戴（Jrue Holiday）。

ESPN報導，許多美國籃協的官員甚至用「心愛的」（beloved）來形容對哈勒戴的重視，這名在東京奧運幫助美國隊摘金的後場大鎖，被視為是兩年前能奪金的第二重要球員。

哈勒戴曾5度入選NBA年度防守隊伍，上個賽季效力於密爾瓦基公鹿時，繳出平均19.3分、5.1籃板，但更可怕是他的防守功力，幾乎守死美國隊在東京奧運最後3輪對手的後場球員。

等到明年巴黎奧運，柯瑞、杜蘭特都已經36歲，詹姆斯也滿39歲，這3大未來名人堂球星如果同場先發，平均年齡高達37歲，對於美國隊的防守來說或許會成為一大難題，似乎也是美國籃協考量的原因。

巴黎奧運 柯瑞 東京奧運

上一則

NBA／渡邊雄太轉戰太陽首秀 上場30分鐘受重用

下一則

NBA／羅斯油箱還有油 灰熊首秀砍13分

延伸閱讀

棒球提案加入2028洛杉磯奧運 可望決戰道奇球場

棒球提案加入2028洛杉磯奧運 可望決戰道奇球場
NBA／柯瑞、杜蘭特都說要打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收

NBA／柯瑞、杜蘭特都說要打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收
NBA／太陽三巨頭初登板首節轟46分 艾倫：這件事會常發生

NBA／太陽三巨頭初登板首節轟46分 艾倫：這件事會常發生
NBA／塞爾蒂克布朗「褲子穿反了」 網譏：左手穿上去的

NBA／塞爾蒂克布朗「褲子穿反了」 網譏：左手穿上去的

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊在競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊趙祖政、黃玉霖（左）、陳彥成展現優勢，最後以4分05秒692搶下金牌，南韓4分05秒702排名第2，終點衝線時黃玉霖以些微差距逆轉南韓隊奪金。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運／0.01秒之差丟金 南韓網友繪悲情圖：真的好無言

2023-10-02 08:27
經過兩年調養後復出的美國體操天后西蒙‧拜爾絲，4日在復出後的首場國際賽事中表現亮眼，贏得她個人第20面世錦賽金牌。圖為她當天在平衡木比賽中。(Getty Images)

美國女子體操創歷史 世錦賽7連霸 拜爾絲第20金入袋

2023-10-04 21:11

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治