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NBA／柯瑞、杜蘭特都說要打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收

中央社／台北9日電
柯瑞。（路透）
柯瑞。（路透）

美國男籃在今年世界盃僅獲第4名，雖取得巴黎奧運的參賽權，仍遭外界嘲諷。因此不少NBA大咖球星主動表態明年要組「復仇者聯盟」，但根據ESPN報導，美國籃協不會照單全收。

美國男籃在今年夏天的世界盃籃球賽4強先不敵德國，接著銅牌戰又敗給加拿大，連續2屆世界盃都沒能拿牌，也讓外界開始質疑美國在世界籃壇的霸主地位。

因此包括柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）、里拉德（Damian Lillard）、塔特姆（Jayson Tatum），以及具備3個國家的身分最後決定替美國打奧運的中鋒恩比德（Joel Embiid），最近都紛紛主動表態願意效力美國男籃參加奧運。

杜蘭特。（路透）
杜蘭特。（路透）

不過ESPN報導，負責美國男籃組訓的美國隊總監希爾（Grant Hill）並不會對所有主動表態的大咖球星發出邀請，目前反而將目標鎖定在被交易到波特蘭拓荒者後又轉隊到波士頓塞爾蒂克的33歲後衛哈勒戴（Jrue Holiday）。

ESPN報導，許多美國籃協的官員甚至用「心愛的」（beloved）來形容對哈勒戴的重視，這名在東京奧運幫助美國隊摘金的後場大鎖，被視為是2年前能奪金的第2重要球員。

哈勒戴曾5度入選NBA年度防守隊伍，上個賽季效力於密爾瓦基公鹿時，繳出平均19.3分、5.1籃板，但更可怕是他的防守功力，幾乎守死美國隊在東京奧運最後3輪對手的後場球員。

等到明年巴黎奧運，柯瑞、杜蘭特都已經36歲，詹姆斯也滿39歲，這3大未來名人堂球星如果同場先發，平均年齡高達37歲，對於美國隊的防守來說或許會成為一大難題，似乎也是美國籃協考量的原因。

巴黎奧運 世界盃 柯瑞

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