NBA／坦言打球從不是為了錢 泰托姆：已經賺很多了

泰托姆有望簽下史上最大合約。(Getty Images)

布朗（Jaylen Brown）和戴維斯（Anthony Davis）在今年休賽季先後簽下天價合約，但這紀錄可能會在明年夏天被打破。據報導，泰托姆（Jayson Tatum）有機會在明年簽下一份5年高達3.3億美元的合約，將會創下歷史新高。

「我沒想過這個問題，」泰托姆被問到合約的事情時說道，「我從4歲就開始打球，但我打球從來都不是為了錢。我很幸運，已經賺到了比我想像中還要多的錢，我的家人也因此過得很好。但我只想要專注於打球，因為那是我喜歡做的事情。」

「合約這些事情當時機來臨時，自然就會水到渠成，那不是我現在要考慮的事情，我只渴望著新賽季的到來。上季季後賽 的失力深深刺痛著我們，所以我們渴望回到球場。」

今年賽季綠衫軍陣容有了巨大的變動，引進了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）兩大戰將。談到哈勒戴的加入，泰托姆說：「我很高興能和他成為隊友。兩年前的東京奧運 ，我們一起贏得金牌，我知道他是一位很棒的球員，也是非常好的隊友。我告訴他我們很幸運可以擁有他，我們也會努力完成最終目標。」

泰托姆表示塞爾蒂克在這幾年一直都是有機會爭冠的球隊，但不能把這視為理所當然，必須要充分發揮天賦並且把握住機會。「因為奪冠的窗口隨時都會關閉，不要以為自己還有很多時間，必須要認真去實現。」

最後被問到是否會再次為美國隊效力，泰托姆也給出確切的答案。「只要美國籃協來邀請我，我一定會參加巴黎奧運 。」