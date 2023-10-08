我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

NBA／盛讚保羅偉大傳球手 柯爾：他終於和我們站同一邊

記者蔡佳霖／即時報導
保羅(左)和柯瑞的後場組合正式連線。(Getty Images)
保羅(左)和柯瑞的後場組合正式連線。(Getty Images)

勇士今年季前賽首戰就對到上季季後賽對手湖人，同時也是保羅（Chris Paul）加盟後的首次亮相，勇士在兩名小將庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）合拿39分優勢下，以125：108擊退沒有詹姆斯（LeBron James）坐鎮的紫金大軍。

保羅此役上場13分鐘得到6分5助攻4籃板，充分展現他的組織傳導能力，與柯瑞（Stephen Curry）之間產生良好化學效應，柯瑞命中2記三分球，貢獻8分3抄截，湯普森（Klay Thompson）也進帳10分4籃板。

「保羅真的太棒了，」主帥柯爾（Steve Kerr）賽後讚道，「他讓比賽變得更加輕鬆，他是一名偉大的傳球高手；現在他終於跟我們站在同一邊了，這真的很有趣。」

柯爾還特別稱讚了庫明加和首輪新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的表現。庫明加飆進24分8籃板4助攻，穆迪15分，波傑姆斯基上場時間全隊最多，或得11分6籃板4助攻。「庫明加展現進攻端的成熟度，期盼他在新賽季大爆發；波傑姆斯基在比賽閱讀方面做得很好。」柯爾說。

首次登場就幫助勇士取勝，打出流暢攻勢，保羅表示：「一開始就聽到勇士球迷為我歡呼的聲音，這感覺很棒。」

勇士 柯瑞 季後賽

上一則

杭州亞運閉幕式畫下句點 交棒下屆主辦城市名古屋

下一則

MLB／賈維爾滿貫砲KO金鶯 遊騎兵再一勝重返美聯冠軍賽

延伸閱讀

NBA／勇士湯普森自曝從小就看保羅打球「想從他身上學到一些東西」

NBA／勇士湯普森自曝從小就看保羅打球「想從他身上學到一些東西」
NBA／「保羅打球像混蛋」 格林期待相互切磋

NBA／「保羅打球像混蛋」 格林期待相互切磋
NBA／保羅來了勇士先發怎麼排？ 柯爾說湯普森可能扛4號位

NBA／保羅來了勇士先發怎麼排？ 柯爾說湯普森可能扛4號位
MLB／美聯塞揚獎大熱門 柯爾防禦率王幾乎到手

MLB／美聯塞揚獎大熱門 柯爾防禦率王幾乎到手

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59
杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊在競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊趙祖政、黃玉霖（左）、陳彥成展現優勢，最後以4分05秒692搶下金牌，南韓4分05秒702排名第2，終點衝線時黃玉霖以些微差距逆轉南韓隊奪金。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運／0.01秒之差丟金 南韓網友繪悲情圖：真的好無言

2023-10-02 08:27
北韓球員對裁判非常不滿。（Getty Images）

杭州亞運／搶水喝吞黃牌 北韓足球選手還推裁判 日網轟野蠻人

2023-10-02 04:30

超人氣

更多 >
封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢
寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪