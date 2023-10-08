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NBA／西蒙斯狀況百分百 籃網教頭：他速度快到沒多少人能跟上

聯合新聞網／ 即時報導
西蒙斯將以健康狀況迎揭開季。(Getty Images)
西蒙斯將以健康狀況迎揭開季。(Getty Images)

籃網「薪」一哥西蒙斯（Ben Simmons）休賽季復原狀況良好，新賽季將滿血回歸賽場，他也稱自己狀況達到「100%」，將從控球後衛的角色出發，籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）也對西蒙斯在練習時的表現感到興奮，表示目前西蒙斯在訓練營過著美好的時光。

西蒙斯上賽季飽受背傷困擾，僅出戰42場比賽，不過休賽季至今他傳來的多為正向消息，本人也對跟這批全新的隊友並肩作戰感到期待，依照目前進度，出現在開幕日並不是件太意外的事情。

籃網總教練馮恩預期西蒙斯將在陣中扮演主力控衛，和丁威迪（Spencer Dinwiddie）的後場組合能達到互補的效果，「西蒙斯擅長創造投籃機會，因為他打球節奏很快，快到沒有多少人能跟上，我們可以利用這項優勢輕鬆取分嗎？每個人都有機會做出貢獻。」

馮恩說：「我們已經看到西蒙斯推進進攻的能力，不斷用極致的速度衝擊籃框、展現強悍本色，所有這些都是我們去年要求的，也是我一直在尋找的。如今已經揭曉，為什麼這些事情沒有發生，好消息是它正在發生，到目前為止，西蒙斯正過上一段美好時光。」

西蒙斯上個賽季繳出場均6.9分、6.1助攻、6.3籃板，新賽季將坐擁全隊最高的3789萬美金年薪，他和籃網的合約還有兩年。

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