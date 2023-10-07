NBA／新賽季打4號？戴維斯：不用擋拆100次 感覺太棒了

戴維斯新賽季可能回歸習慣的4號位。（路透）

生涯一直都傾向於打4號位的戴維斯（Anthony Davis），過去兩個賽季為因應聯盟一大四小的潮流，進而改打中鋒5號位。不過本季隨著海斯（Jaxson Hayes）和伍德（Christian Wood）的加盟，戴維斯有可能重返4號位也成了外界關心的話題。

對此，戴維斯語帶玄機地表示：「打4號位，還是5號位？誰知道呢？我還在搞清楚這個問題。但無論如何，我都是一個打籃球的大個子。」

在湖人 的內部對抗賽中，戴維斯是以4號位登場。「我和助理教練聊到以前在鵜鶘打4號的感覺，當年我身邊有卡森斯（DeMarcus Cousins）和藍道（Julius Randle）。」

戴維斯說，「今天我也打了4號位，然後身邊有海斯或伍德，這感覺很棒。每場比賽不用去擋拆100次的感覺太棒了。」

對於戴維斯要打一個位置，總教練漢姆（Darvin Ham）倒是沒那麼糾結，他認為以戴維斯的條件和天賦，擺在哪邊都可以解決所有問題。

「我認為戴維斯就是一名非常優秀的球員，就像我當初在密爾瓦基看到的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一樣，他就是這麼優秀！只要你把他放在場上，他就能解決問題」。